Задержанная KNAB Брока задекларировала долги на сумму свыше 320 тысяч евро

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в понедельник задержало депутата Рижской думы и заместителя ректора Латвийского университета Байбу Броку (ВЛ-ТБ/ДННЛ). В прошлом году она задекларировала долговые обязательства на сумму 326 804 евро, об этом свидетельствует ее декларация о доходах должностного лица.
Доходы политика в прошлом году составили 118 474 евро, из которых часть, а именно 60 684 евро она получила на посту председателя Комиссии по закупкам и заместителя ректора в ЛУ.
Еще 45 418 евро Брока заработала на должности члена правления Рижского свободного порта, а 12 372 евро за работу в Рижской думе.
В то же время Броке принадлежат части капитала B2000 Baltic (на сумму 5000 евро), компании Merits (на сумму 11 383 евро), а также часть капитала в предприятии Target Consensus Consulting на сумму 1422 евро.
Декларация должностного лица Броки свидетельствует, что ей принадлежит участок земли в Риге, а также автомобиль BMW X5 2015 года выпуска.
Брока задекларировала наличные накопления на сумму 3000, а также безналичные на сумму 11 870 евро.
Брока в прошлом году в виде взносов и пожертвований перечислила 5100 евро, а еще предоставила ссуду на сумму 90 904 евро.