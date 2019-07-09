Инаугурационный бал: торжественный стиль первой леди Латвии и почетных гостей
8 июля в Риге на протяжении всего дня проходили мероприятия по случаю инаугурации нового президента Латвии, которые завершились вечером торжественным приемом в Латвийской Национальной библиотеке.
На бал в честь инаугурации Эгила Левитса в Латвийскую Национальную библиотеку почетные гости были приглашены без супругов. Известно, что
на это торжественное мероприятие приглашения были разосланы примерно 800 персонам, что примерно в два раза больше, чем на ранее проводившиеся подобные церемонии.
К примеру, на торжественных приемах по случаю инаугурации Вайры Вике-Фрейберги каждый раз собиралось примерно 800-900 человек, но тогда гостей приглашали со спутниками.
Сам новоиспеченный президент Латвии Эгилс Левитс прибыл на мероприятие со своей супругой Андрой.
Смотрите, как были одеты они, а также гости торжественного мероприятия!