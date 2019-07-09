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Инаугурационный бал: торжественный стиль первой леди Латвии и почетных гостей
Смотрите, кто и в чем пришел!

ФОТО: Edijs Pālens/LETA, Gints Bāliņš/TVNET

8 июля в Риге на протяжении всего дня проходили мероприятия по случаю инаугурации нового президента Латвии, которые завершились вечером торжественным приемом в Латвийской Национальной библиотеке.

На бал в честь инаугурации Эгила Левитса в Латвийскую Национальную библиотеку почетные гости были приглашены без супругов. Известно, что

на это торжественное мероприятие приглашения были разосланы примерно 800 персонам, что примерно в два раза больше, чем на ранее проводившиеся подобные церемонии.

К примеру,  на торжественных приемах по случаю инаугурации Вайры Вике-Фрейберги каждый раз собиралось примерно 800-900 человек, но тогда гостей приглашали со спутниками.

Сам новоиспеченный президент Латвии Эгилс Левитс прибыл на мероприятие со своей супругой Андрой.

Смотрите, как были одеты они, а также гости торжественного мероприятия!

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