Кабмин одобрил автоматическое применение штрафов за неподачу деклараций

Поправки предполагают более суровые наказания за нарушения в налоговой сфере. Закон будет дополнен новым разделом, в котором будут определены административные нарушения в налоговой сфере и компетентные органы, которые смогут применять административные штрафы.

Министр юстиции Янис Борданс, исполняющий обязанности премьера на время отсутствия Кришьяниса Кариньша, указал, что автоматические штрафы предусматривают их применение начиная с минимально возможных, кроме того, они дифференцированы по количеству дней просрочки.

"Кроме того, у нарушителей есть все права обжалования", - заявил он.

Гендиректор Службы госдоходов (СГД) Иева Яунземе отметила, что все предприниматели будут дифференцированы, и СГД сможет определить, насколько велика вероятность нарушения.

"Только треть предпринимателей подает декларации вовремя, еще треть - с задержкой до 90 дней. Дисциплина очень низкая. Цель данных поправок - добиться, чтобы эта первая треть выросла до 50%, а со временем уже 90% предпринимателей подавали декларации вовремя", - отметила она.

Правительство поддержало поправки к закону, только министр внутренних дел Сандис Гиргенс (KPV LV) был против, попросив запротоколировать его точку зрения. Он считает, что автоматически будут наказываться все предприниматели, поэтому необходимо более тщательно разработать данные нормы.

Изменения в законе также предусматривают, что за неуплату налогов или приравненных к ним платежей, сокрытие прибыли и других облагаемых налогом объектов к физическим лицам или члену правления будет применяться штраф в размере от 125 до 2000 евро с запретом для члена правления занимать определенные должности в коммерческих структурах или без него.

За отсутствие регистрации в регистре налогоплательщиков к физическим лицам будут применяться предупреждения или штрафы в размере от 50 до 210 евро, к юридическим - от 50 евро до 350 евро.

За неуказанные в бухгалтерском учете выплаты заработной платы будет применяться штраф к физическим лицам или члену правления в размере от 140 до 2000 евро с запретом для члена правления занимать определенные должности в коммерческих структурах или без него.

За несоблюдение примененных СГД запретов будет применяться штраф к физическим лицам или члену правления в размере 140-2000 евро евро с запретом для члена правления занимать определенные должности в коммерческих структурах или без него.

За недекларирование наличных сделок с физическими лицами, которым в соответствии с нормативами не нужно регистрировать хозяйственную деятельность, будут применяться штрафы к физическим и юридическим лицам в размере 3% от недекларированной суммы.

За просрочку подачи налоговой декларации до 10 дней штрафы для физических и юридических лиц составят от 25 евро до 70 евро, от 11 дней до 20 дней - 75-150 евро, от 21 до 30 дней - 155-280 евро, за просрочку более 30 дней штраф составит от 285 до 700 евро.

Также физические и юридические лица могут быть оштрафованы, если не сообщат СГД о подозрительных сделках - физические лица на сумму до 2000 евро, юридические лица - до 5000 евро.

Ответственным за применение штрафов учреждением будет СГД.