Прокуратура передала в суд уголовное дело обвиняемых в коррупции Римшевича и Мартинсонса

Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры Лаура Маевска, Римшевич обвиняется по двум преступлениям - прием взятки в виде поездки на отдых и денежная взятка. Также ему предъявлено обвинение в легализации преступно нажитых финансовых средств.

Мартинсонсу инкриминируются два преступления - поддержка предложения взятки и поддержка принятия взятки. Ему тоже предъявлено обвинение в легализации преступно нажитых финансовых средств.

Как сообщалось, 24 мая прокурор приняла новое решение, изменив и дополнив обвинения Римшевичу и Мартинсонсу - дополнительно к уже предъявленным обвинениям обоим инкриминируется также присвоение преступно нажитых 250 000 евро. Также начат процесс против некоего не названного предприятия о применении принудительных мер воздействия, потому что отмывание денег происходило в интересах этого юридического лица.

Генеральная прокуратура считает, что Римшевич использовал взятку в размере 250 000 евро, чтобы от имени предприятия приобрести недвижимое имущество. Предприятие Генпрокуратура не называет, но передача "Ничего личного" на телеканале TV3 ранее сообщала, что дополнительное обвинение связано со сделкой, когда принадлежащая Мартинсонсу компания "MM Investicijas" приобрела недвижимость в Юрмале, на улице Базницас, 2.

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Римшевича Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) задержало в феврале 2018 года. Йиргена тогда сообщила, что дело было начато по заявлениям двух акционеров АО "Trasta komercbanka" (TKB).

Оба акционера фигурируют в деле как взяткодатели, но освобождены от уголовной ответственности, поскольку добровольно обратились в правоохранительные учреждения с информацией о взяточничестве.

Один из акционеров обратился к Римшевичу еще в 2010 году с просьбой помочь уладить вопросы, связанные с Комиссией рынка капитала и финансов (FKTK), в обмен предложив ему оплаченную поездку на Камчатку. В свою очередь в 2012 году этот же акционер вместе с еще одним акционером банка повторно обратился к президенту Банка Латвии с просьбой о помощи в вопросах, связанных с FKTK. В качестве платы Римшевич потребовал 500 000 евро, которые предполагалось заплатить двумя частями - одну до принятия решения FKTK, вторую - после него.

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Как подчеркнула прокурор, в соответствии с договоренностью 2010 года Римшевич неоднократно давал консультации акционеру TKB, пытаясь таким образом повлиять на решения FKTK. Такого рода консультации оказывались и на основе договоренности 2012 года, но, хотя Римшевичу и удалось повлиять на комиссию таким образом, чтобы она приняла решения, которые были благоприятны для TKB, одновременно с ними были приняты и неблагоприятные решения. Одним из видов помощи, которую оказывал Римшевич, прокурор назвала содействие в подготовке ответов на вопросы FKTK о ликвидности банка и клиентах-нерезидентах.

Йиргена сообщила, что Римшевичу удалось не полностью выполнить то, что от него просили, поэтому была уплачена только первая часть взятки, то есть 250 000 евро. Мартинсонс в этом процессе выполнял роль посредника, который получил 10% от общей суммы взятки.