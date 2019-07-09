Возможное взяточничество Броки и бизнесменов связано со строительством Дома письма ЛУ

Конкурс на строительство Дома письма был объявлен весной прошлого года, победителя пытались выяснить на процедуре конкурса с переговорами. Прогнозируемая стоимость договора изначально составляла 33 миллиона евро.

В первом круге конкурса свои заявки подали семь предприятий. После получения предложений во второй этап прошли меньше компаний, однако публично их число не называлось.

Изначально предложенные выплаты за работу были слишком высокими, поэтому вуз пересмотрел проекты, после чего последовали новые предложения. В этот четверг, 11 июля, планируется открыть уточненные предложения. Университет надеется, что победителя конкурса удастся выяснить в ближайшие недели, заявила агентству LETA заместитель ректора по вопросам развития инфраструктуры Эдите Мегне.

Она рассказала, что в первом туре конкурса участвовала строительная фирма Skonto būve, однако преодолела ли компания первый этап - неизвестно.

Рависа принадлежит 95% долей Skonto būve, Миллерсу - 5%, свидетельствует информация Firmas.lv.

Как сообщалось ранее, KNAB расследует уголовный процесс, по которому вчера была задержана депутат Рижской думы и заместитель ректора Латвийского университета Байба Брока (ВЛ-ТБ/ДННЛ). Процесс начат по факту предполагаемой взятки, оформленной как пожертвование Латвийской федерации биатлона, которую возглавляет Брока.

В KNAB агентству LETA вчера сообщили, что бюро получена информация о том, что должностное лицо, будучи заместителем председателя комиссии по закупкам, возможно, действовало в интересах конкретных предпринимателей.

Имеющиеся факты дают основание полагать, что должностное лицо, заранее договорившись, приняло от предпринимателей взятку, которая была оформлена как пожертвование одному из обществ. Сумма предполагаемой взятки составляет не менее 20 000 евро.