KNAB вместе с Брокой задержал Гунтиса Рависа и Ивара Миллера

Бюро по борьбе и предотвращению коррупции KNAB в понедельник в рамках уголовного процесса о возможном взяточничестве вместе с депутатом Рижской думы и заместителем ректором ЛУ Байбой Брокой задержало также предпринимателей Гунтиса Рависа и Ивара Миллера, сообщает агентство LETA.
Сейчас задержанные лица находятся в полицейском изоляторе в Чиекуркалнсе.
Равис - совладелец группы Skonto. Его представитель Элина Добулане во вторник подтвердила агентству LETА, что KNAB провел процессуальный действия по месту работы и жительства Рависа.
В свою очередь Миллер - владелец 100% предприятия M investīciju fonds, которому принадлежит 5% долей капитала строительной фирмы Skonto būve.
В KNAB агентству LETA подтвердили, что по уголовному процессу задержаны три человека, в том числе одно должностное лицо. Ранее стало точно известно, что это лицо - Брока.
Сейчас KNAB оценивает, какие уголовно-процессуальные ограничение, в том числе меры пресечения и статусы, будут применены к задержанным. Самая суровая мера пресечения - арест, о котором по просьбе следователя решает суд. Таким образом, срок задержания для упомянутых лиц завершится в среду, 10 июля.
Как сообщалось ранее, KNAB расследует уголовный процесс, по которому вчера была задержана депутат Рижской думы и заместитель ректора Латвийского университета Байба Брока (ВЛ-ТБ/ДННЛ). Процесс начат по факту предполагаемой взятки, оформленной как пожертвование Латвийской федерации биатлона, которую возглавляет Брока.
В KNAB агентству LETA вчера сообщили, что бюро получена информация о том, что должностное лицо, будучи заместителем председателя комиссии по закупкам, возможно, действовало в интересах конкретных предпринимателей.
Имеющиеся факты дают основание полагать, что должностное лицо, заранее договорившись, приняло от предпринимателей взятку, которая была оформлена как пожертвование одному из обществ. Сумма предполагаемой взятки составляет не менее 20 000 евро.
По данным агентства LETA, за последние три года федерация получила три пожертвования в размере 20 000 евро, в том числе одно от ООО "Roadeks", которое опосредованно принадлежит Равису как выгодоприобретателю ООО "Skonto buve".