Путешествие превратилось в трагедию: в Пуэрто-Рико с круизного лайнера упал ребенок

Ребенок игрался со своим дедушкой в ресторане на 11-й палубе корабля. Дедушка усадил ребенка на краю открытого окна, однако потерял равновесие, в результате чего девочка упала с 46-метровой высоты в воду.

ЧП произошло около 17 часов по местному времени, а судно должно было выйти из порта в 20:30.

После падения ребенка достали из воды и доставили в ближайшее медицинское учреждение, где признали мертвым.

"Мы были вблизи, поэтому слышали громкие крики", - рассказал местному изданию после произошедшего путешественник, находившийся на круизном корабле. Свидетели произошедшего сообщили, что мать ребенка ужасно кричала, наблюдая за потерей.

Представители круизного судна Royal Caribbean выразили глубочайшие соболезнования семье погибшей девочки.