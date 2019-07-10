Два члена правления Федерации биатлона пожертвовали Нацобъединению 35 000 евро

Члены правления LBF занимают свою должность с лета 2018 года. Член правления LBF Интарс Беркулис делал по одному пожертвованию в 2014, 2017 и 2018 году, пожертвовав ВЛ-ТБ/ДННЛ в общей сложности 23 000 евро.

Президент LBF Байба Брока с 2017 года жертвовала ВЛ-ТБ/ДННЛ 12 000 евро.

Член правления LBF Агрис Лунгевич с 2013 года пожертвовал СЗК 13 479 евро, а Латвийскому Крестьянскому союзу - 190 евро.

KNAB освободил сегодня из изолятора временного содержания в Чиекуркалнсе задержанных в понедельник по подозрению в коррупции депутата Рижской думы, замректора Латвийского университета Байбу Броку и предпринимателей Ивара Миллерса и Гунтиса Рависа.

Как сообщалось ранее, KNAB расследует уголовный процесс, по которому вчера была задержана депутат Рижской думы и заместитель ректора Латвийского университета Байба Брока (ВЛ-ТБ/ДННЛ). Процесс начат по факту предполагаемой взятки, оформленной как пожертвование Латвийской федерации биатлона, которую возглавляет Брока.

В KNAB агентству LETA вчера сообщили, что бюро получена информация о том, что должностное лицо, будучи заместителем председателя комиссии по закупкам, возможно, действовало в интересах конкретных предпринимателей. Имеющиеся факты дают основание полагать, что должностное лицо, заранее договорившись, приняло от предпринимателей взятку, которая была оформлена как пожертвование одному из обществ. Сумма предполагаемой взятки составляет не менее 20 000 евро.

По данным агентства LETA, за последние три года федерация получила три пожертвования в размере 20 000 евро, в том числе одно от ООО Roadeks, которое опосредованно принадлежит Равису как выгодоприобретателю ООО Skonto buve.