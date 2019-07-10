Брока, Миллерс и Равис освобождены из изолятора временного содержания

Броку KNAB задержало в понедельник, и сегодня заканчивается предусмотренный законом срок задержания. Агентство LETA не выяснило, применены ли к президенту Латвийской федерации биатлона Броке какие-то меры пресечения. Телефон Броки по-прежнему выключен.

Адвокат Миллерса Оскар Раминьш сообщил агентству LETA, что к его клиенту применен запрет выезжать из страны и приближаться к конкретным лицам. Клиенту также выдано решение о применении статуса подозреваемого.

Равис после выхода из изолятора сказал журналистам, что не признает своей вины в инкриминируемом преступлении, и подозрения KNAB ему непонятны.

Как сообщалось ранее, KNAB расследует уголовный процесс, по которому вчера была задержана депутат Рижской думы и заместитель ректора Латвийского университета Байба Брока (ВЛ-ТБ/ДННЛ). Процесс начат по факту предполагаемой взятки, оформленной как пожертвование Латвийской федерации биатлона, которую возглавляет Брока.

В KNAB агентству LETA вчера сообщили, что бюро получена информация о том, что должностное лицо, будучи заместителем председателя комиссии по закупкам, возможно, действовало в интересах конкретных предпринимателей. Имеющиеся факты дают основание полагать, что должностное лицо, заранее договорившись, приняло от предпринимателей взятку, которая была оформлена как пожертвование одному из обществ. Сумма предполагаемой взятки составляет не менее 20 000 евро.

По данным агентства LETA, за последние три года федерация получила три пожертвования в размере 20 000 евро, в том числе одно от ООО "Roadeks", которое опосредованно принадлежит Равису как выгодоприобретателю ООО "Skonto buve".