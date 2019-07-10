Рижская дума разрешила установить в парке Победы панорамное колесо

Планируется, что организацией аукциона на право застройки участка площадью 5700 кв. м на перекрестке улиц Ранькя дамбис и Слокас займется департамент собственности Рижской думы. Принять участие в аукционе может любой желающий, а права застройки дума предложит сроком на 30 лет. Высота колеса составит не более 60 метров.

Установка панорамного колеса в Риге обсуждалась неоднократно, например, в свое время его хотели открыть на Эспланаде, но дума такую инициативу не поддержала.

В ответ на вопросы депутатов о том, почему до сих пор не было проведено общественного обсуждения этого проекта, представитель департамента собственности Рижской думы Эрнест Саулитис ответил, что общественное обсуждение проекта будет организовано только после проведения аукциона и получения разрешения на строительство, потому что для начала нужно получить согласие самоуправления на претворение в жизнь конкретного строительного замысла.

Этот вопрос вызвал длительные дискуссии среди депутатов. Одни выразили мнение, что строительство колеса обозрения испортит силуэт Пардаугавы и помешает жителям окрестных домов. Другие депутаты отметили, что постройка колеса обозрения станет хорошим способом для привлечения инвестиций в Ригу и оживит округу, а также позволит привести в порядок территорию парка, которая сейчас находится в запущенном состоянии.