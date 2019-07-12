В Швеции мужчину впервые признали виновным в "изнасиловании по неосторожности"

Верховный суд после ознакомления с доказательствами отклонил аргумент защиты, что между 27-летним мужчиной и женщиной было молчаливое согласие. Они познакомились с помощью социальных сетей и в октябре решили встретиться лично.

Это первое решение Верховного суда с момента вступления упомянутого закона в силу 1 июля прошлого года. Закон устанавливает, что для любых сексуальных контактов необходимо ясное согласие всех вовлеченных сторон устно или с помощью языка тела, в другом случае это считается изнасилованием.

В законе сформулированы два новых нарушения - "изнасилование по неосторожности" и "сексуальное использование по неосторожности", под "неосторожностью" понимается то, что одна сторона не добровольно участвовала в этом процессе.

Женщина предложила мужчине навестить ее и остаться на ночь, так как он жил в другом городе. Она сказал, что секс ее не интересует, на что мужчина в смс ответил "ОК".

Они спали в одной постели, и ночью между ними произошел сексуальный контакт. Женщина на суде сказала, что в то время чувствовала себя парализованной и пассивной.

После ее показания и анализа других доказательств суд пришел к выводу, что секс не был добровольным, и признал мужчину виновным в грубой неосторожности. Его осудили на восемь месяцев тюрьмы.