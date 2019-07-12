"Писала ему курсовую, пока он спал с другой": Люди рассказали о самых неприятных случаях "френдзоны"

Пользователи социальной сети Twitter решились рассказать о своих самых неприятных случаях "френдзоны" — когда их отношения на протяжении длительного времени оставались лишь дружескими, хотя они надеялись на большее.
Пользователи откликнулись на призыв A_Kapustin, который первым решился рассказать не очень приютную историю.
А расскажите о самых лютых случаях френдзоны, с которыми вы сталкивались?— анатолий ноготочки💅 (@A_Kapustin) 11 июля 2019 г.
Я как-то приехал к бывшей, с которой мы остались друзьями по ее инициативе и зачем-то помогал ей выбрать в каком нижнем белье ей пойти на свидание. Помог и поехал обратно домой.
"Я как-то приехал к бывшей, с которой мы остались друзьями по ее инициативе, и зачем-то помогал ей выбрать, в каком нижнем белье ей пойти на свидание. Помог и поехал обратно домой", — признался он.
Другой пользователь RCalrussian раскрыл, как он несколько раз гулял с девушкой, а один раз им пришлось задержаться допоздна, из-за чего она попросила провести ночь у него. "Спали в одной кровати, она в нижнем белье, я не мог заснуть, не спал всю ночь, пульс 120. Утром сказал ей, что она мне нравится, а она сказала, что не ищет отношений и что читает Библию", — рассказал он свою историю.
Парень под ником zdoro_vyak припомнил, как когда-то пригласил предмет воздыхания в кино, однако она прибыла с парнем.
Девушки тоже бывают во "френдзоне", например, vottakimya поведала, как писала курсовую работу парню, в которого была влюблена, а потом узнала, что в это же время он занимался сексом с другой.
А вот знакомство с девушкой для пользователя i_love_savin обернулось просьбой дать денег в долг. Согласно его словам, они около месяца гуляли, обнимались, однако до дальнейших действий не доходило.
Пожалуй, самый странный случай был у пользователя Rbychenko1:
Бывшая через полгода позвала на день рождения, я понял двояко и приехал с цветами и планами на ночь, а там реально салатное застолье с мамой, двумя отцами и бойфрендом бразильцем Педро. И я.— Рома (@Rbychenko1) 11 июля 2019 г.
Пользователь areuthere7 рассказал, как помогал носить продукты ко дню рождения девушки. На праздник его не позвали.