"Писала ему курсовую, пока он спал с другой": Люди рассказали о самых неприятных случаях "френдзоны"

А расскажите о самых лютых случаях френдзоны, с которыми вы сталкивались? Я как-то приехал к бывшей, с которой мы остались друзьями по ее инициативе и зачем-то помогал ей выбрать в каком нижнем белье ей пойти на свидание. Помог и поехал обратно домой.

"Я как-то приехал к бывшей, с которой мы остались друзьями по ее инициативе, и зачем-то помогал ей выбрать, в каком нижнем белье ей пойти на свидание. Помог и поехал обратно домой", — признался он.

Другой пользователь RCalrussian раскрыл, как он несколько раз гулял с девушкой, а один раз им пришлось задержаться допоздна, из-за чего она попросила провести ночь у него. "Спали в одной кровати, она в нижнем белье, я не мог заснуть, не спал всю ночь, пульс 120. Утром сказал ей, что она мне нравится, а она сказала, что не ищет отношений и что читает Библию", — рассказал он свою историю.