Сб, 13.07.2019
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  • "Писала ему курсовую, пока он спал с другой": Люди рассказали о самых неприятных случаях "френдзоны"

"Писала ему курсовую, пока он спал с другой": Люди рассказали о самых неприятных случаях "френдзоны"

ФОТО: Pixabay

Пользователи социальной сети Twitter решились рассказать о своих самых неприятных случаях "френдзоны" — когда их отношения на протяжении длительного времени оставались лишь дружескими, хотя они надеялись на большее.

Пользователи откликнулись на призыв A_Kapustin, который первым решился рассказать не очень приютную историю. 

"Я как-то приехал к бывшей, с которой мы остались друзьями по ее инициативе, и зачем-то помогал ей выбрать, в каком нижнем белье ей пойти на свидание. Помог и поехал обратно домой", — признался он.

Другой пользователь RCalrussian раскрыл, как он несколько раз гулял с девушкой, а один раз им пришлось задержаться допоздна, из-за чего она попросила провести ночь у него. "Спали в одной кровати, она в нижнем белье, я не мог заснуть, не спал всю ночь, пульс 120. Утром сказал ей, что она мне нравится, а она сказала, что не ищет отношений и что читает Библию", — рассказал он свою историю.

Парень под ником zdoro_vyak припомнил, как когда-то пригласил предмет воздыхания в кино, однако она прибыла с парнем. 

Девушки тоже бывают во "френдзоне", например, vottakimya поведала, как писала курсовую работу парню, в которого была влюблена, а потом узнала, что в это же время он занимался сексом с другой.

А вот знакомство с девушкой для пользователя i_love_savin обернулось просьбой дать денег в долг. Согласно его словам, они около месяца гуляли, обнимались, однако до дальнейших действий не доходило.

Пожалуй, самый странный случай был у пользователя Rbychenko1:

Пользователь areuthere7 рассказал, как помогал носить продукты ко дню рождения девушки. На праздник его не позвали.

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