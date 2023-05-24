10 секретов отличного шашлыка: рекомендации эксперта по готовке на гриле

1. Мясо должно быть свежим. Улдис обычно покупает свинину на рынке и предпочитает шейные карбонады. Он отмечает, что можно выбрать и окорок, но результат будет более жестким и сухим.

2. Куски мяса должны быть крупными. В среднем от 50 до 60 граммов каждый.

3. При выборе уксусного маринада он должен быть достаточно мягким, а вкус уксуса не должен доминировать, так как эта добавка сушит мясо.

4. В маринад можно добавить несколько столовых ложек растительного масла. Это позволит мясу лучше прожариться и предотвратит его высыхание.

5. Хотя тут мнения расходятся, Улдис советует мариновать шашлык за 2-3 дня - так вкуснее!

6. Мясо жарят только на шампурах для удобного контроля. Шампуры должны быть толстыми, широкими и изготовленными из нержавеющей стали, также пригодятся для кебаба.

7. Держите мясо на шампурах в течение 30-50 минут, чтобы оно прогрелось. Мясо можно держать на открытом воздухе, но в тени, так как именно солнечные лучи способствуют размножению бактерий.

Фото: Uldis Grinbergs

8. Мясо должно быть плотно насажено на шампуры, не оставляя зазоров. Угли должны быть тщательно разогреты.

9. Улдис редко переворачивает мясо, чтобы каждый кусок как следует прогрелся, но не стоит забывать об этом вовсе!

Фото: Uldis Grinbergs

10. Мясо снимается с углей, когда оно еще розоватое посередине. Все шампуры выложить на противень, щедро посыпать нарезанным полукольцами свежим луком. Лук до этого тщательно отжать. Затем накрываем фольгой в два слоя, чтобы не выходило тепло и мясо продолжило готовиться. Оставить настояться на 5-10 минут.

Фото: Uldis Grinbergs

Фото: Uldis Grinbergs