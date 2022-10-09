Недавно обратила внимание на то, что мы на радио получаем все больше писем, в которых люди рассказывают, что им удалось оживить интимную сторону своего брака, пустив в постель больше людей. И поверьте - это не только какие-то отдельные письма. Свингеры стали настолько популярны, что в случае, если вы занимаетесь сексом только со своим партнером, вы начинаете чувствовать себя несовременными.
Внимание!
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С чужим партнером в отдельной комнатке или со своим в общем зале. Опыт в литовском свингер-клубе
Моя собеседница радовалась, что во время таких вечеринок все очень спокойно принимают слово "нет" и, если не хочется меняться парами, можно этого не делать, а просто смотреть на других и так распалять своего партнера. Женщина рассказала, что иногда эти вечеринки тематические и все приходят в костюмах, что дает ощущение магии.