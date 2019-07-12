Елизавета II поведала о своих алкогольных пристрастиях

В ходе визита речь зашла о возрастающей известности английского вина, и Елизавета II решила поделиться своим отношением к данному напитку. "Сама я не пью вино, но слышала, что оно [британское вино] очень хорошее", - поведала королева.

Издание подчеркивает, что в 2017 году в СМИ появилась информация о том, что Елизавета II каждый день выпивает четыре разных алкогольных напитка.

В июне прошлого года сообщалось, что принцу Гарри и Меган Маркл было запрещено есть блюда, в которых содержится чеснок, во время их официальных визитов и путешествий.

Данные меры в королевской семье были приняты для того, чтобы избежать неприятного запаха изо рта. Позднее оказалось, что королева терпеть не может чеснок и не разрешает добавлять его в еду.