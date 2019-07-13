Депутат РД Пулкс прекратил работу в Pasažieru vilciens, где получал 25 000 евро в год

В прошлом году в PV депутат заработал почти 25 850 евро.

По данным агентства LETA, договор с предприятием Пулкс заключил в 2013 году, а затем перезаключал его. В результате политик ежегодно получал от PV около 25 000 евро.

Как пояснил Пулкс, в прошлом году он получал в PV зарплату за работу руководителем проектов в отделе маркетинга.

В его должностные обязанности входили разработка проектов поездов-экспрессов, столетия и другие "характерные для руководителя проектов обязанности". В этом году, по словам Пулкса, трудовые отношения с PV он прекратил.

Согласно декларации Пулкса, в прошлом году его доходы в целом составили 43 053 евро, из них более 12 000 евро депутат получил за работу в Рижской думе. Еще 5201 евро составили пособия, заработанное в футбольной школе Alberts и других организациях.