Пн, 15.07.2019
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В Швеции при крушении самолета пострадали девять человек

Место крушения самолета, река Умеэльвен.

ФОТО: EPA/Scanpix

В воскресенье, 14 июля, на севере Швеции потерпел крушение самолет. Авиакатастрофа, в результате которой пострадали девять человек, произошла недалеко от города Умео, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местный филиал издания The Local. 

Самолет вылетел из аэропорта Умео в 13.30 по местному времени. Через 42 минуты после вздета он отправил сигнал бедствия и вскоре после этого рухнул на остров в дельте реки Умеэльвен. В самолете находились парашютисты.

Как отмечает The Local, крушение потерпел одномоторный самолет GippsAero GA8 Airvan 8. Воздушное судно вмещает в себя восемь пассажиров и пилота.

Причины авиакатастрофы пока не сообщаются.

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