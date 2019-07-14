В Швеции при крушении самолета пострадали девять человек

В воскресенье, 14 июля, на севере Швеции потерпел крушение самолет. Авиакатастрофа, в результате которой пострадали девять человек, произошла недалеко от города Умео, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местный филиал издания The Local.
Самолет вылетел из аэропорта Умео в 13.30 по местному времени. Через 42 минуты после вздета он отправил сигнал бедствия и вскоре после этого рухнул на остров в дельте реки Умеэльвен. В самолете находились парашютисты.
Как отмечает The Local, крушение потерпел одномоторный самолет GippsAero GA8 Airvan 8. Воздушное судно вмещает в себя восемь пассажиров и пилота.
Причины авиакатастрофы пока не сообщаются.