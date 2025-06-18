На улице Тапешу нашли артефакт из прошлого под половицами

"Я местный" - это проект RUS TVNET, в рамках которого мы вместе с жителями узнаём о жизни микрорайонов столицы и других городов Латвии. Сегодня мы продолжаем исследовать Засулаукс и наша остановка - дом на улице Тапешу, 11, у которого необычная судьба.

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Видео: Уникальный дом на улице Тапешу, 11

В 2016 году дом № 11 приобрела Уна Балоде и потихоньку начала приводить его в порядок. Сейчас здесь 8 квартир - в одной живёт сама Уна, в двух живут её сыновья, какие-то сдаются, а часть всё ещё ремонтируется.

При ремонте квартиры, в которой она сейчас живёт, строители нашли кое-что необычное, когда разбирали старые доски.

"Звонят и говорят: "Приезжай, чтобы ты потом не сказала, что мы что-то нашли и прикарманили", - говорит Уна.