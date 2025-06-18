Программа: почему тормозится укрепление восточной границы?

На землях, принадлежащих государству, НВС уже начали размещать противомобильные заграждения. Однако на частных землях это по-прежнему запрещает действующее законодательство. Председатель комиссии Сейма по национальной безопасности критикует Министерство обороны, на которое была возложена обязанность разработать соответствующий закон.

"Будет довольно сложно, потому что комиссия по обороне, в которой я тоже работаю, постоянно просила Министерство обороны подготовить этот закон. Это полностью новый закон, не поправки. Им на это понадобилось восемь месяцев. Там будет много нерешенных вопросов, которые придется обсуждать в Сейме. В конце концов, частная собственность - это священное право, но наша свобода, безопасность, независимость и территориальная целостность еще более священны", - сказал Айнар Латковскис, председатель комиссии Сейма по национальной безопасности.

Тем временем парламентский секретарь Министерства обороны Лиене Гатере отвергает обвинения в затягивании с продвижением закона. Она подчеркивает, что как раз во вторник, 17 июня, закон был рассмотрен в правительстве и до праздника Лиго поступит в Сейм, где его рассмотрят в срочном порядке.

"Во-первых, мы сможем использовать сервитут параллельно с процессом отчуждения. Это означает, что мы сможем использовать как частную, так и юридическую собственность до отчуждения или параллельно с ним. Во-вторых, закон упростит и строительные процессы, и процедуры государственных закупок", - заявила Лиене Гатере, парламентский секретарь Министерства обороны ("Прогрессивные").