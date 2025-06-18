Программа: почему тормозится укрепление восточной границы?

Чтобы на месте оценить ход работ по укреплению государственной границы, депутаты комиссии Сейма по национальной безопасности выехали в двухдневную командировку в приграничные районы Латвии. На государственных землях уже установлены различные противотанковые заграждения, однако на частной собственности это по-прежнему запрещает закон, сообщает TV3 Ziņas.
Председатель комиссии выразил недовольство этим фактом и раскритиковал Министерство обороны.
На восточной границе Латвии создано 26 временных площадок для хранения различных противомобильных заграждений. Одна из них расположена в Зилупе Лудзенского края, всего в нескольких километрах от границы с Россией. Здесь в большом количестве видны "зубы дракона", противотанковые ежи и бетонные блоки.
План военного укрепления восточной границы, на который в целом выделено 300 миллионов евро, предусматривает создание линии обороны вдоль всей границы с Россией и Беларусью - укрепленных позиций для солдат и размещения различных противотанковых заграждений.
"Здесь мы видим "зубы дракона", железобетонные конструкции, также ежи - мы называем их противотанковыми. Они в первую очередь предназначены для сдерживания техники, то есть танков. Конечно, они остановят и любую другую технику. Рядом мы видим железобетонные конструкции, которые будут блокировать дороги для различных подразделений, в том числе для боевых машин пехоты", - пояснил Каспар Лаздиньш подполковник, офицер Объединенного штаба Национальных вооруженных сил (НВС).
Здесь также видны бастионы, предназначенные для повышения выживаемости солдат. Используются корзины, которые можно быстро наполнить песком для создания оборонительных позиций.
На землях, принадлежащих государству, НВС уже начали размещать противомобильные заграждения. Однако на частных землях это по-прежнему запрещает действующее законодательство. Председатель комиссии Сейма по национальной безопасности критикует Министерство обороны, на которое была возложена обязанность разработать соответствующий закон.
"Будет довольно сложно, потому что комиссия по обороне, в которой я тоже работаю, постоянно просила Министерство обороны подготовить этот закон. Это полностью новый закон, не поправки. Им на это понадобилось восемь месяцев. Там будет много нерешенных вопросов, которые придется обсуждать в Сейме. В конце концов, частная собственность - это священное право, но наша свобода, безопасность, независимость и территориальная целостность еще более священны", - сказал Айнар Латковскис, председатель комиссии Сейма по национальной безопасности.
Тем временем парламентский секретарь Министерства обороны Лиене Гатере отвергает обвинения в затягивании с продвижением закона. Она подчеркивает, что как раз во вторник, 17 июня, закон был рассмотрен в правительстве и до праздника Лиго поступит в Сейм, где его рассмотрят в срочном порядке.
"Во-первых, мы сможем использовать сервитут параллельно с процессом отчуждения. Это означает, что мы сможем использовать как частную, так и юридическую собственность до отчуждения или параллельно с ним. Во-вторых, закон упростит и строительные процессы, и процедуры государственных закупок", - заявила Лиене Гатере, парламентский секретарь Министерства обороны ("Прогрессивные").
Всего государство отчуждает около двух тысяч гектаров, что может затронуть порядка 600 частных участков. Однако переговоры с владельцами земли начнутся только после принятия закона.
Многих жителей приграничных районов обеспокоила информация о выходе Латвии из Оттавской конвенции. Депутатам Сейма пришлось объяснять, что противопехотные мины теперь не будут просто так устанавливаться.
"Мы имели возможность встретиться с жителями, очень много дезинформации. Министерству обороны нужно было больше работать с обществом, чтобы объяснять это, конечно, и нам, политикам. Мины физически устанавливаться не будут, пока мы не увидим реальной угрозы нападения", - пояснил Айнар Латковскис.
Многие элементы укрепления границы разрабатываются в тесном сотрудничестве с украинскими коллегами, которые уже несколько лет ведут кровопролитную войну с нашим общим соседом - Россией.
Видео: Сюжет TV3 Ziņas
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!