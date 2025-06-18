За четыре первых месяца года рождаемость снизилась на 13,9%

В январе-апреле родилось 1940 мальчиков и 1792 девочки.

В апреле было зарегистрировано 976 новорожденных, что на 10,9%, или на 120, меньше, чем за тот же месяц 2024 года.

Апрель стал шестым месяцем подряд, когда в Латвии рождается менее 1000 детей - в октябре 2024 года было зарегистрировано 994 новорожденных, в ноябре - 940, в декабре - 921, в январе этого года - 881, в феврале - 890, в марте - 985.

Число умерших за четыре первых месяца года составило 8945 человек, что на 6,1% меньше, чем за тот же период прошлого года (9531).

Таким образом, число умерших превысило число родившихся на 5213, тогда как за тот же период прошлого года эта разница составляла 5199.

В январе-апреле было зарегистрировано 1974 брака, что на 21,6% больше, чем за тот же период прошлого года.

По состоянию на 1 мая население Латвии, согласно предварительным данным, составляло 1,833 млн человек.