Детский восторг! Гарри и Лиза Галкины оценили выступление папы в Юрмале

На следующий день после своего концерта в зале "Дзинтари" Максим Галкин решил поделиться своими впечатлениями о нем и поблагодарить публику за теплый прием. В своем Instagram-аккаунте юморист опубликовал небольшое видео с фрагментами своего выступления, на которое попали и наблюдавшие за происходящим его 5-летние детки.

Малыши расположились за столиком в VIP-зоне, а сопровождали их, судя по всему, помощницы семьи.

Мама двойняшек Гарри и Лизы Алла Пугачева на кадры не попала, а потому не беремся утверждать, присутствовала ли она на концерте супруга.

Галерея: Концерт Максима Галкина в Юрмале

"Вчера была прекрасная встреча со зрителями в Юрмале на моём сольном концерте. Попробовал много новых номеров. Пошутил на местные темы. Сделал пародию на встречу Путина и Зеленского и многое другое. В конце замастырил импровизационный монолог с юмором абсурда!

Местами зрители так смеялись, что я сам чуть не раскололся. Гарри с Лизой были в восторге. Спасибо, рижане, жители Юрмалы, отдыхающие соотечественники, ваш смех будет в моём сердце!"

- обратился Максим к подписчикам.

Смотрите видео - внимание на реакцию Гарри и Лизы!