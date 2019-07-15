Детский восторг! Гарри и Лиза Галкины оценили выступление папы в Юрмале
Как уже сообщал Русский TVNET, вечером 12 июля в Юрмале состоялся сольный концерт популярного российского юмориста, шоумена и телеведущего Максима Галкина, на который собрались его многочисленные поклонники. В числе зрителей в этот вечер были замечены и самые галавные ценители таланта артиста - его дети Гарри и Лиза.
На следующий день после своего концерта в зале "Дзинтари" Максим Галкин решил поделиться своими впечатлениями о нем и поблагодарить публику за теплый прием. В своем Instagram-аккаунте юморист опубликовал небольшое видео с фрагментами своего выступления, на которое попали и наблюдавшие за происходящим его 5-летние детки.
Малыши расположились за столиком в VIP-зоне, а сопровождали их, судя по всему, помощницы семьи.
Мама двойняшек Гарри и Лизы Алла Пугачева на кадры не попала, а потому не беремся утверждать, присутствовала ли она на концерте супруга.
Галерея: Концерт Максима Галкина в Юрмале
"Вчера была прекрасная встреча со зрителями в Юрмале на моём сольном концерте. Попробовал много новых номеров. Пошутил на местные темы. Сделал пародию на встречу Путина и Зеленского и многое другое. В конце замастырил импровизационный монолог с юмором абсурда!
Местами зрители так смеялись, что я сам чуть не раскололся. Гарри с Лизой были в восторге. Спасибо, рижане, жители Юрмалы, отдыхающие соотечественники, ваш смех будет в моём сердце!"
- обратился Максим к подписчикам.
Смотрите видео - внимание на реакцию Гарри и Лизы!
Галерея: Стиль гостей на концерте Максима Галкина в Юрмале