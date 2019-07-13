Вс, 14.07.2019
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Сколько дам, да каких! И особо страстный фанат. Стиль поклонников Максима Галкина в Юрмале
Фото

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Вечером 12 июля в концертном зале "Дзинтари" состоялся сольный концерт популярного российского юмориста, шоумена и телеведущего Максима Галкина, который накануне вернулся в Латвию из Италии. Почти два с половиной часа без перерыва поклонники артиста наслаждались его новой программой, и все это время на юрмальском побережье непереставая звучал смех, преимущественно, конечно, женский!

В числе гостей в этот вечер были замечены экс-президент Латвии Валдис Затлерс с супругой Лилитой, а также многие российские знаменитости - Игорь Николаев и Юлия Проскурякова, Татьяна Тарасова, Клара Новикова, Алла Духова и другие.

О самом выступлении юмориста мы расскажем чуть позже, а пока оцените стиль поклонников Максима Галкина, пришедших на его концерт в Юрмале. Прям цветник!

И один забавный фанат в майке с именем и фотографией своего кумира и тремя желтыми розами (третье фото в нашей галерее ниже!). Когда концерт начался, Максим его сразу заметил в первом ряду, оценил столь яркое признание своего таланта и даже попросил мужчину подняться и показаться залу.

Смотрите фото в нашей галерее!

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