Сколько дам, да каких! И особо страстный фанат. Стиль поклонников Максима Галкина в Юрмале

Вечером 12 июля в концертном зале "Дзинтари" состоялся сольный концерт популярного российского юмориста, шоумена и телеведущего Максима Галкина, который накануне вернулся в Латвию из Италии. Почти два с половиной часа без перерыва поклонники артиста наслаждались его новой программой, и все это время на юрмальском побережье непереставая звучал смех, преимущественно, конечно, женский!