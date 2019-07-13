Сколько дам, да каких! И особо страстный фанат. Стиль поклонников Максима Галкина в Юрмале
Вечером 12 июля в концертном зале "Дзинтари" состоялся сольный концерт популярного российского юмориста, шоумена и телеведущего Максима Галкина, который накануне вернулся в Латвию из Италии. Почти два с половиной часа без перерыва поклонники артиста наслаждались его новой программой, и все это время на юрмальском побережье непереставая звучал смех, преимущественно, конечно, женский!
В числе гостей в этот вечер были замечены экс-президент Латвии Валдис Затлерс с супругой Лилитой, а также многие российские знаменитости - Игорь Николаев и Юлия Проскурякова, Татьяна Тарасова, Клара Новикова, Алла Духова и другие.
О самом выступлении юмориста мы расскажем чуть позже, а пока оцените стиль поклонников Максима Галкина, пришедших на его концерт в Юрмале. Прям цветник!
И один забавный фанат в майке с именем и фотографией своего кумира и тремя желтыми розами (третье фото в нашей галерее ниже!). Когда концерт начался, Максим его сразу заметил в первом ряду, оценил столь яркое признание своего таланта и даже попросил мужчину подняться и показаться залу.
Смотрите фото в нашей галерее!