Лучшая награда - это смех! Максим Галкин в Юрмале заслужил ее по полной
Как уже известно, накануне вечером, 12 июля, в концертном зале "Дзинтари" состоялся сольный концерт популярного российского юмориста, шоумена и телеведущего Максима Галкина, на который собрались его многочисленные поклонники, и не только из Латвии.
Как только артист появился на сцене, зал взорвался аплодисментами. Максим сразу запел, а затем обратил внимание на солнечный луч, прообивающийся по направлению к нему сквозь зрительный зал. "Сегодня я соревнуюсь с солнцем", - мгновенно, явно не по сценарию, отреагировал юморист на сюрприз природы.
И это было только начало. Казалось, "работая программу", он замечает все - от пробегающих "как немцы в окопе" полусогнутых опоздавших зрителей, которые думают, что так меньше привлекут к себе внимание, до плача ребенка в зале: "Видно, больную тему затронул!".
Отметим, что концерт длился почти два с половиной часа без перерыва, и за это время Галкин ни на секунду не покинул сцену.
Здесь было все - и забавные истории из жизни, и потрясающие пародии, и музыкальные номера с невероятными голосовыми перевоплощениями - это же сколько октав он берет?! Чего только стоит фрагмент из "Волшебной флейты" Моцарта, где Максим исполняет партии срузу трех героев, соответственно, как сопрано, бас и тенор.
Кстати, по признанию самого артиста, он всегда поет вживую, поскольку: "Мало ли что? Ты случайно упал, тебя нет, а голос есть..."
Вспомнив свое участие в популярном шоу "Точь-в точь", Максим представил попури из оставшихся за кадром номеров, в которое вошли хиты Виктора Цоя, Тото Кутуньо, Софии Ротару, Шер, группы The Cranberries, Джо Дассена, Жанны Агузаровой, Элвиса Пресли, Тины Тернер и Аллы Пугачевой. Не надо объяснять, какое впечатление это произвело на зрителей - они словно побывали на грандиозном и неповторимом звездном концерте!
Галерея: Концерт Максима Галкина в Юрмале
Проехался юморист и по современному шоу-бизнесу, в котором невозможно уловить смысл, - упомянул Гречку, "готовую бомжевать" Монеточку... Шедевр "Остановите, Вите надо выйти!", по мнению Галкина, имел бы больший успех в исполнении Тани Булановой, "рука которой живет отдельно от нее, своей жизнью", - вот тогда бы народ реально почувствовал нужду Вити.
Не оставил шоумен без внимания и российское телевидение, которое, на его взгляд, "создают инопланетяне".
"Поле чудес", куда уже давно приходят "подарить рыбу, а не отгадывать слова", "Модный приговор", ведущий которого сам порой одевается "как турецкий диван", но ему никто никогда ничего не скажет, ведь он историк моды, Елена Малышева "с печенью в рост человека, избивающей почку, танцующей маткой и несчастной вагинушкой", ну а "Пусть говорят" - это вообще нечто.
Одно из подтверждений - история с легендарным диктором Светланой Моргуновой, которую, увидев где-то на похоронах не такой цветущей, как привыкли, обвинили в алкоголизме и пристыдили за то, что она не работает. То есть на похоронах надо выглядеть по-другому?
"Ей 79 лет. Она может уже себе позволить не работать и даже выпить", - заявил со сцены артист, которого Светлана Михайловна в свое время учила кланяться.
Дошла очередь и до политиков и острот на злобу дня. На глазах у публики состоялся своеобразный саммит G1 с участием Владимира Путина ("это уже на фамилия, а должность, он даже знает, куда лететь журавлям, и может им показать"), Владимира Жириновского ("это зомби, который просыпается раз в пять лет, харкает от недовольства, что залежался, и идет на выборы, а за ним - его 6 процентов, на которые попала слюна от харчка), Владимира Зеленского ("когда он пришел к власти, на меня по-другому стали смотреть чиновники в России"), Ангелы Меркель, Александра Лукашенко и Льва Лещенко.
Галкин очень много пел - голосами Эдит Пиаф, Людмилы Зыкиной, Андрея Миронава, Сосо Павлиашвили, Григория Лепса, Валерия Леонтьева, Елены Ваенги, Стаса Михайлова и других,
рассказал, как разыграл Николая Баскова, шутил о футболе, медицине, поездах и о русской удаче. "Мы все немного выжившие", - так юморист охарактеризовал выходцев из Советского Союза, которые, где бы ни жили, имеют эмоциональную связь между собой.
А еще добавил: "Русский человек чувствует себя в Юрмале пьяным без водки. Почему? Потому что море по колено".
Неожиданным сюрпризом для публики стал монолог-импровизация Максима Галкина "в исполнении Владимира Винокура". Артист обратился к залу с вопросом о том, какие проблемы существуют в Латвии.
Услышав варианты - погода, дороги, налоги, рождаемость, - он практически мгновенно обработал их и выдал потрясающую пародию!
Завершил Максим этот незабываемый вечер исполнением песни Аллы Пугачевой "Арлекино". Помните главные слова? "Арлекино, Арлекино, нужно быть смешным для всех! Арлекино, Арлекино, есть одна награда - смех!". И он определенно эту награду заслужил по полной!
Огромное спасибо артисту за этот потрясающий концерт, за его искрометный юмор, многогранный талант и чуткое отношение к публике! В Юрмале все это оценили...