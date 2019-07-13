Лучшая награда - это смех! Максим Галкин в Юрмале заслужил ее по полной

Как только артист появился на сцене, зал взорвался аплодисментами. Максим сразу запел, а затем обратил внимание на солнечный луч, прообивающийся по направлению к нему сквозь зрительный зал. "Сегодня я соревнуюсь с солнцем", - мгновенно, явно не по сценарию, отреагировал юморист на сюрприз природы.

И это было только начало. Казалось, "работая программу", он замечает все - от пробегающих "как немцы в окопе" полусогнутых опоздавших зрителей, которые думают, что так меньше привлекут к себе внимание, до плача ребенка в зале: "Видно, больную тему затронул!".

Отметим, что концерт длился почти два с половиной часа без перерыва, и за это время Галкин ни на секунду не покинул сцену.

Здесь было все - и забавные истории из жизни, и потрясающие пародии, и музыкальные номера с невероятными голосовыми перевоплощениями - это же сколько октав он берет?! Чего только стоит фрагмент из "Волшебной флейты" Моцарта, где Максим исполняет партии срузу трех героев, соответственно, как сопрано, бас и тенор.

Кстати, по признанию самого артиста, он всегда поет вживую, поскольку: "Мало ли что? Ты случайно упал, тебя нет, а голос есть..."

Вспомнив свое участие в популярном шоу "Точь-в точь", Максим представил попури из оставшихся за кадром номеров, в которое вошли хиты Виктора Цоя, Тото Кутуньо, Софии Ротару, Шер, группы The Cranberries, Джо Дассена, Жанны Агузаровой, Элвиса Пресли, Тины Тернер и Аллы Пугачевой. Не надо объяснять, какое впечатление это произвело на зрителей - они словно побывали на грандиозном и неповторимом звездном концерте!

Галерея: Концерт Максима Галкина в Юрмале

Проехался юморист и по современному шоу-бизнесу, в котором невозможно уловить смысл, - упомянул Гречку, "готовую бомжевать" Монеточку... Шедевр "Остановите, Вите надо выйти!", по мнению Галкина, имел бы больший успех в исполнении Тани Булановой, "рука которой живет отдельно от нее, своей жизнью", - вот тогда бы народ реально почувствовал нужду Вити.

Не оставил шоумен без внимания и российское телевидение, которое, на его взгляд, "создают инопланетяне".

"Поле чудес", куда уже давно приходят "подарить рыбу, а не отгадывать слова", "Модный приговор", ведущий которого сам порой одевается "как турецкий диван", но ему никто никогда ничего не скажет, ведь он историк моды, Елена Малышева "с печенью в рост человека, избивающей почку, танцующей маткой и несчастной вагинушкой", ну а "Пусть говорят" - это вообще нечто.

Одно из подтверждений - история с легендарным диктором Светланой Моргуновой, которую, увидев где-то на похоронах не такой цветущей, как привыкли, обвинили в алкоголизме и пристыдили за то, что она не работает. То есть на похоронах надо выглядеть по-другому?