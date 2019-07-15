Дикое убийство в Риге: парень заказал подростку свою "бывшую"

В ходе расследования было установлено, что в феврале этого года один из обвиняемых, ведомый чувством мести, решил организовать убийство своей бывшей подруги. Через социальные сети он связался с своим несовершеннолетним знакомым и, пообещав ему заплатить, потребовал убить девушку, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Лаура Маевска.

В то время еще несовершеннолетний обвиняемый связался с девушкой и договорился о встрече в Риге. На встречу он пришел под воздействием психотропных веществ и обманом проник в квартиру девушки. В момент, когда она села в кресло, обвиняемый ножом несколько раз ударил ее в спину.