Пн, 15.07.2019
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Дикое убийство в Риге: парень заказал подростку свою "бывшую"

Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Makare/LETA

Прокуратура передала в суд Латгальского предместья Риги уголовное дело, по которому в убийстве девушки обвиняются двое мужчин.

В ходе расследования было установлено, что в феврале этого года один из обвиняемых, ведомый чувством мести, решил организовать убийство своей бывшей подруги. Через социальные сети он связался с своим несовершеннолетним знакомым и, пообещав ему заплатить, потребовал убить девушку, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Лаура Маевска.

В то время еще несовершеннолетний обвиняемый связался с девушкой и договорился о встрече в Риге. На встречу он пришел под воздействием психотропных веществ и обманом проник в квартиру девушки. В момент, когда она села в кресло, обвиняемый ножом несколько раз ударил ее в спину.

После того, как девушка упала на землю, подсудимый нанес ей еще около 40 ударов.

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