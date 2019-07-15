Вт, 16.07.2019
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До 15 сентября все жители Риги должны перезаключить договоры о вывозе мусора

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Мусорные баки. Иллюстративное фото.

ФОТО: Īriss Sviklis/LETA

C сегодняшнего дня, 15 июля, начинается перезаключение договоров с новой компанией по вывозу мусора Tīrīga. Все рижане обязаны перезаключить договор до 15 сентября, сообщил агентству LETA Департамент жилья и окружающей среды в Рижской думе. 

Начиная с 15 сентября, у всех жителей Риги будет один поставщик услуг вывоза мусора, всем будет обеспечена единая услуга с одинаковыми условиями, в том числе будет введена удобная система сортировки отходов, рассказала представитель департамента Дзинтра Аболиня. 

Дополнительная плата за аренду контейнеров не предусмотрена. В случае, если частное лицо на своей собственности хочет сортировать отходы с помощью контейнеров, то за их аренду придется платить в соотвествии с ценами в прейскуранте. 

Согласно Согласно заключенному в результате открытого конкурса самоуправления соглашению, плата за вывоз бытовых отходов для всех жителей Риги будет одинаковой и составит 17,38 евро за кубометр, не включая Налога на добавленную стоимость (PVN).

Договоры о вывозе мусора нужно перезаключить всем жителям Риги - и физическим, и юридическим лицам. 

Владельцы частных домов должны сами перезаключить договоры с новым поставщиком услуг, между тем договоры жителей многоквартирных домов перезаключает домовладелец, который потом информирует хозяев квартир и отправляет им счет на вывоз мусора. В свою очередь перезаключение договоров юридических лиц обеспечивает обслуживающая собственность компания или сам владелец, заявила Аболиня. 

Перезаключить договор можно как электронно на сайте www.tiriga.lv, так и посетив центр обслуживания клиентов. Один центр обслуживания клиентов Tīrīga расположен на бульваре Узварас 10, а второй - на улице Бривибас 49/53.

Публичным партнером Tīrīga является Getliņi EKO, которое обеспечивает надзор за проектами и места для создания мусорных полигонов.

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