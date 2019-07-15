До 15 сентября все жители Риги должны перезаключить договоры о вывозе мусора

Начиная с 15 сентября, у всех жителей Риги будет один поставщик услуг вывоза мусора, всем будет обеспечена единая услуга с одинаковыми условиями, в том числе будет введена удобная система сортировки отходов, рассказала представитель департамента Дзинтра Аболиня.

Дополнительная плата за аренду контейнеров не предусмотрена. В случае, если частное лицо на своей собственности хочет сортировать отходы с помощью контейнеров, то за их аренду придется платить в соотвествии с ценами в прейскуранте.

Согласно Согласно заключенному в результате открытого конкурса самоуправления соглашению, плата за вывоз бытовых отходов для всех жителей Риги будет одинаковой и составит 17,38 евро за кубометр, не включая Налога на добавленную стоимость (PVN).

Договоры о вывозе мусора нужно перезаключить всем жителям Риги - и физическим, и юридическим лицам.

Владельцы частных домов должны сами перезаключить договоры с новым поставщиком услуг, между тем договоры жителей многоквартирных домов перезаключает домовладелец, который потом информирует хозяев квартир и отправляет им счет на вывоз мусора. В свою очередь перезаключение договоров юридических лиц обеспечивает обслуживающая собственность компания или сам владелец, заявила Аболиня.

Перезаключить договор можно как электронно на сайте www.tiriga.lv, так и посетив центр обслуживания клиентов. Один центр обслуживания клиентов Tīrīga расположен на бульваре Узварас 10, а второй - на улице Бривибас 49/53.