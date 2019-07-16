BVKB разрешило полностью возобновить ремонт Деглавского моста

Департамент сообщения Рижской думы получил от строительного подрядчика дополнение по строительному объекту, которые были оценены и поданы на утверждение в Рижскую стройуправу и BVKB.

Эксперты BVKB завершили оценку экспертизы изменений строительного проекта. "Основываясь на поданные в строительный проект изменения, BVKB разрешил в полном объеме возобновить строительные работы в полном объеме", - заявила представитель бюро Элина Балгалве.

Напомним, 25 апреля мост был закрыт для всех видов транспорта, а с 4 мая по нему возобновилось движение общественного и оперативного транспорта.

BVKB доверило Рижской думе провести работы по укреплению опор моста, которые были к концу мая реализованы. После этого движение по мосту было возобновлено полностью, однако строительные работы на путепроводе не возобновились.

В департаменте сообщения Рижской думы 16 июня пояснили, что он разработал изменения в строительном проекте восстановления моста, которые переданы на оценку экспертам. В свою очередь после получения одобрения экспертов проект будет подан в Рижскую стройуправу и BVKB.