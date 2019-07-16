BVKB разрешило полностью возобновить ремонт Деглавского моста

Государственное бюро по контролю за строительством (BVKB) разрешило в полном объеме возобновить строительные работы на Деглавском мосту, сообщает агентство LETA со ссылкой на газету Diena.
Департамент сообщения Рижской думы получил от строительного подрядчика дополнение по строительному объекту, которые были оценены и поданы на утверждение в Рижскую стройуправу и BVKB.
Эксперты BVKB завершили оценку экспертизы изменений строительного проекта. "Основываясь на поданные в строительный проект изменения, BVKB разрешил в полном объеме возобновить строительные работы в полном объеме", - заявила представитель бюро Элина Балгалве.
Напомним, 25 апреля мост был закрыт для всех видов транспорта, а с 4 мая по нему возобновилось движение общественного и оперативного транспорта.
BVKB доверило Рижской думе провести работы по укреплению опор моста, которые были к концу мая реализованы. После этого движение по мосту было возобновлено полностью, однако строительные работы на путепроводе не возобновились.
В департаменте сообщения Рижской думы 16 июня пояснили, что он разработал изменения в строительном проекте восстановления моста, которые переданы на оценку экспертам. В свою очередь после получения одобрения экспертов проект будет подан в Рижскую стройуправу и BVKB.
Кроме того, в департаменте указали, что, скорее всего, придется провести отдельные закупки на проведение необходимых работ, так как выплаты выходят за рамки нынешнего договора. Это означает, что строительные работы могут быть возобновлены в конце лета.