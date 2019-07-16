Видео: Пьяный за рулем надеялся избежать наказания, пересев на пассажирское место

Пару недель назад Госполиция в своем YouTube-канале разместила очередное видео, на котором запечатлено, как пьяный водитель пытается избежать наказания бегством. Однако, самой забавной была развязка - после того, как автомобиль был остановлен, за рулем никого не оказалось, а на переднем пассажирском сиденье был мужчина с признаками алкогольного опьянения.
Запись сопровождает комментарий Госполиции:
"В воскресенье, 23 июня, во второй половине дня, в Алуксне, на улице Янькална, экипаж патрулирующей полиции заметил подозрительный автомобиль BMW X5. Когда полицейские попробовали проверить упомянутый автомобиль, водитель начал скрываться бегством.
В 15:52 в волости Алсвикю транспортное средство было остановлено. В выдохе мужчины чувствовался характерный запах алкоголя, но от проверки на месте он отказался. Он не подчинился законным требованиям полицейских проследовать в служебное транспортное средство, оказал физическое сопротивление, а также пытался бежать.
Нарушитель отказался предоставить какие-либо объяснения, отрицал, что вообще управлял автомобилем. Он все же был доставлен в медицинское учреждение для определения концентрации алкоголя.
За непослушание многочисленных требований остановить транспортное средство (за побег) применяют административный арест от 10 до 15 суток, налагают штраф 1200 - 1400 евро и отнимают водительские права на четыре года".
Видео: Госполиция и пьяный водитель в Алуксне 23 июня