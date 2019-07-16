Видео: Пьяный за рулем надеялся избежать наказания, пересев на пассажирское место

Пару недель назад Госполиция в своем YouTube-канале разместила очередное видео, на котором запечатлено, как пьяный водитель пытается избежать наказания бегством. Однако, самой забавной была развязка - после того, как автомобиль был остановлен, за рулем никого не оказалось, а на переднем пассажирском сиденье был мужчина с признаками алкогольного опьянения.