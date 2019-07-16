Главой Еврокомиссии выбрана Урсула фон дер Ляйен. Она первая женщина на этом посту

Фон дер Ляйен сменила Жан-Клода Юнкера, который стоял во главе главного исполнительного органа власти ЕС с 1 ноября 2014 года, пишет Deutsche Welle.

В ее поддержку высказались 383 депутата, против - 327, воздержались - 22.

Как сообщает Panorāma, из евродепутатов от Латвии против нее голосовала Татьяна Жданок (Русский союз Латвии), в свою очередь представители Национального объединения Роберт Зиле и Даце Мелбарде воздержались.

Неделю назад фон дер Ляйен отметила, что выступает не за "европейскую армию", а за "армию европейцев". По словам немецкого министра обороны, решения об "опасных операциях" требуется принимать на национальном уровне.

Также Фон дер Ляйен призвала ЕС оказывать поддержку странам происхождения беженцев, чтобы избавиться от причин, побуждающих мигрантов направляться в Европу.

Кроме того, она выразила уверенность, что Европе следует вести диалог с Россией "с позиции силы", приводит ее слова издание.

Во время сегодняшнего выступления Фон дер Ляйен отметила и свою жизненную историю, рассказав, что она была министром по семейным делам, она сама из семьи, где росли семь детей, да и у нее самой - семь детей. Помимо этого, она приняла в семью беженца.