С 2020 года в рецептах не будут писать названия лекарств: семейные врачи против

"Только в том случае, если у врача будут медицинские доказательства того, что у клиента от более дешевых лекарств, которые он уже принимал, возникли некие проблемы со здоровьем, врач, написав обоснование в медицинской карте больного, может указать в рецепте название производителя лекарства. Таких случаев должно быть не больше 30%.