С 2020 года в рецептах не будут писать названия лекарств: семейные врачи против

С 1 апреля 2020 года врачи в специальном бланке рецепта должны будут указывать активное вещество медикамента, а не лекарство от конкретного производителя, и аптеки будут предлагать пациенту абсолютно все компенсируемые лекарства равноценной терапевтической эффективности, из которых клиент может выбирать. Об этом пишет Latvijas avīze.
"Только в том случае, если у врача будут медицинские доказательства того, что у клиента от более дешевых лекарств, которые он уже принимал, возникли некие проблемы со здоровьем, врач, написав обоснование в медицинской карте больного, может указать в рецепте название производителя лекарства. Таких случаев должно быть не больше 30%.
Как показывают исследования, в 10-15% случаев лекарства вызывают некие побочные эффекты. Врачи, выписавшие более 30% медикаментов с названием конкретного производителя, будут находиться под усиленным контролем", - заявила директор департамента фармацевтики Министерства здравоохранения Инесе Каупере.
Против поправок возражало правление Латвийской ассоциации семейных врачей в лице его председателя Сармите Вейде.
Она считает, что пациенты начнут принимать лекарства, которые ранее не принимали, кроме того, каждые три месяца ситуация может меняться, так как раз в три месяца пересматриваются цены компенсируемых медикаментов.