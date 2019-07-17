Ср, 17.07.2019
Реальная ответственность приходит, когда есть риск разоблачения со стороны СМИ, работой которых нельзя управлять и которые нельзя подчинить своей воле. журналист TVNET Виктория Пушкеле

С 2020 года в рецептах не будут писать названия лекарств: семейные врачи против

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Таблетки. Иллюстративное фото.

ФОТО: Pexels

С 1 апреля 2020 года врачи в специальном бланке рецепта должны будут указывать активное вещество медикамента, а не лекарство от конкретного производителя, и аптеки будут предлагать пациенту абсолютно все компенсируемые лекарства равноценной терапевтической эффективности, из которых клиент может выбирать. Об этом пишет Latvijas avīze.

"Только в том случае, если у врача будут медицинские доказательства того, что у клиента от более дешевых лекарств, которые он уже принимал, возникли некие проблемы со здоровьем, врач, написав обоснование в медицинской карте больного, может указать в рецепте название производителя лекарства. Таких случаев должно быть не больше 30%.

Как показывают исследования, в 10-15% случаев лекарства вызывают некие побочные эффекты. Врачи, выписавшие более 30% медикаментов с названием конкретного производителя, будут находиться под усиленным контролем", - заявила директор департамента фармацевтики Министерства здравоохранения Инесе Каупере.

Против поправок возражало правление Латвийской ассоциации семейных врачей в лице его председателя Сармите Вейде.

Она считает, что пациенты начнут принимать лекарства, которые ранее не принимали, кроме того, каждые три месяца ситуация может меняться, так как раз в три месяца пересматриваются цены компенсируемых медикаментов. 

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