Ринкевич: Латвия заинтересована в регулярном сотрудничестве с Вьетнамом

Ринкевич встретился во Вьетнаме с министром иностранных дел, заместителем премьер-министра Фам Бинь Минем.

Министр иностранных дел Латвии назвал перспективными такие направления в экономике, как туризм, транспорт и логистика, инженерно-технические решения, ИКТ, фармацевтика и химия, деревообработка.

Он выразил удовлетворение тем, что Латвия стала первой страной ЕС, представители которой посетили Вьетнам после подписанного 30 июня договора о свободной торговле и защите инвестиций.

Стороны согласились, что нужно продолжать работу над договорной базой. Ринкевич высоко оценил подписание между странами конвенции об избежании двойного налогообложения в 2017 году и договора о сотрудничестве в сфере образования в рамках нынешнего визита.

Также должностные лица обсудили ход подготовки других документов - об освобождении от визовых требований лиц с дипломатическими паспортами, о борьбе с нелегальной иммиграцией. Латвия заинтересована в подготовке договора о взаимном признании степеней и квалификаций высшего образования.

Обсуждалось также сотрудничество Вьетнама и ЕС, сотрудничество в рамках ООН и в региональных форматах, актуальные проблемы региона.