За год в Риге из-за недостаточного знания языка уволили 38 педагогов

В текущем учебном году после проверки уровня владения латышским языком в школах Риги работы лишились 38 педагогов. Такие данные были представлены Департаментом образования, культуры и спорта на заседании комитета Рижской думы.
Отмечается, что из 38 учителей, уволенных в 2024/2025 учебном году, 29 человек - старше 60 лет.
Для сравнения: годом ранее - в 2023/2024 учебном году - по аналогичной причине свое рабочее место потерял 51 педагог.
Как пояснили в департаменте, со многими учителями, не прошедшими языковую проверку, трудовые отношения были прекращены окончательно. На их место уже приняты новые педагоги либо ведется работа по замещению освободившихся должностей.
В то же время ряд учителей уже подали или планируют подать заявку на повторную проверку языковых знаний. В текущем учебном году с некоторыми из них трудовые отношения были восстановлены.
Согласно информации департамента, Государственная служба качества образования (IKVD) за 2024/2025 учебный год посетила 16 школ Риги. Из них три школы получили оценку "очень хорошо", десять - "хорошо", а трем образовательным учреждениям был вынесен вердикт "необходимо совершенствование". Для сравнения: годом ранее таких школ, которым требовалось улучшение, было 16.
В целом за 2024/2025 учебный год в 44 муниципальных школах Риги был обеспечен переход на обучение на государственном языке для 17 558 учащихся в 1-х, 2-х, 4-х, 5-х, 7-х и 8-х классах. При этом 29 из этих школ уже имели опыт реализации программ на латышском языке в школах нацменьшинств еще до начала реформы.
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