За год в Риге из-за недостаточного знания языка уволили 38 педагогов

Отмечается, что из 38 учителей, уволенных в 2024/2025 учебном году, 29 человек - старше 60 лет.

Для сравнения: годом ранее - в 2023/2024 учебном году - по аналогичной причине свое рабочее место потерял 51 педагог.

Как пояснили в департаменте, со многими учителями, не прошедшими языковую проверку, трудовые отношения были прекращены окончательно. На их место уже приняты новые педагоги либо ведется работа по замещению освободившихся должностей.

В то же время ряд учителей уже подали или планируют подать заявку на повторную проверку языковых знаний. В текущем учебном году с некоторыми из них трудовые отношения были восстановлены.

Согласно информации департамента, Государственная служба качества образования (IKVD) за 2024/2025 учебный год посетила 16 школ Риги. Из них три школы получили оценку "очень хорошо", десять - "хорошо", а трем образовательным учреждениям был вынесен вердикт "необходимо совершенствование". Для сравнения: годом ранее таких школ, которым требовалось улучшение, было 16.

В целом за 2024/2025 учебный год в 44 муниципальных школах Риги был обеспечен переход на обучение на государственном языке для 17 558 учащихся в 1-х, 2-х, 4-х, 5-х, 7-х и 8-х классах. При этом 29 из этих школ уже имели опыт реализации программ на латышском языке в школах нацменьшинств еще до начала реформы.