Разведка узнала, чем Путин отблагодарил Кима за помощь в войне

Согласно данным аналитической службы Конгресса США (CRS), техническое содействие со стороны России существенно увеличило и ядерный потенциал Северной Кореи. В отчёте CRS говорится: "Пхеньян накопил достаточно материала для производства до 90 ядерных боеголовок, из которых около 50, вероятно, уже собраны".

По мнению аналитиков, российская помощь стала компенсацией за содействие Северной Кореи в войне против Украины - в частности, за отправку как минимум 14 тысяч северокорейских солдат, некоторые из которых участвовали в боях в Курской области, а также за крупные поставки боеприпасов. Начиная с сентября 2023 года Северная Корея поставила в Россию не менее 20 тысяч контейнеров с военными грузами.