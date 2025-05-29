Разведка узнала, чем Путин отблагодарил Кима за помощь в войне

Россия передала Северной Корее по меньшей мере одну зенитно-ракетную систему "Панцирь" в качестве компенсации за поддержку, оказанную Москве в войне против Украины. Об этом говорится в первом отчете Международной группы по мониторингу санкций (MSMT).
В MSMT входят 11 стран, включая США и Южную Корею. Группа основывает свои выводы на данных разведывательных служб, и ее первый отчет в значительной мере посвящен взаимодействию России с Северной Кореей.
Как следует из отчета MSMT, передача системы "Панцирь" Северной Корее была призвана усилить ее возможности в борьбе с воздушными целями: самолетами, вертолетами, крылатыми ракетами и беспилотниками. Это существенно улучшает северокорейскую противовоздушную оборону, поскольку ранее Пхеньян располагал преимущественно устаревшими и малоэффективными образцами техники. Один из южнокорейских парламентариев заметил, что вооружение на новейшем северокорейском военном корабле очень похоже на российские комплексы "Панцирь".
Кроме того, в документе говорится, что Россия передала Северной Корее современные средства радиоэлектронной борьбы, а также различные компоненты и оборудование, способствующие развитию баллистических программ. Москва также активно делится с Пхеньяном результатами испытаний, которые позволяют значительно повысить эффективность переданного вооружения. Подобное сотрудничество является открытым нарушением резолюции Совета безопасности ООН, направленной против КНДР. Любопытно отметить, что сама Москва в свое время голосовала за принятие этой резолюции.
Согласно данным аналитической службы Конгресса США (CRS), техническое содействие со стороны России существенно увеличило и ядерный потенциал Северной Кореи. В отчёте CRS говорится: "Пхеньян накопил достаточно материала для производства до 90 ядерных боеголовок, из которых около 50, вероятно, уже собраны".
По мнению аналитиков, российская помощь стала компенсацией за содействие Северной Кореи в войне против Украины - в частности, за отправку как минимум 14 тысяч северокорейских солдат, некоторые из которых участвовали в боях в Курской области, а также за крупные поставки боеприпасов. Начиная с сентября 2023 года Северная Корея поставила в Россию не менее 20 тысяч контейнеров с военными грузами.
Среди поставленных грузов находилось не менее девяти миллионов артиллерийских снарядов, свыше 100 баллистических ракет и по меньшей мере 200 единиц тяжелой артиллерии. Такого объема вооружений хватило бы для полного оснащения трёх военных бригад. По расчетам южнокорейского аналитического центра KIDA, благодаря оказанной России помощи Северная Корея получила прибыль, превышающую 20 миллиардов долларов.
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