Кариньш о СМИ: важнее найти долгосрочное решение, а не только потушить пожар

Политики сегодня обсудили ряд вопросов, в том числе и политику в отношении СМИ, а также ситуацию в общественных медиа.

По словам Кариньша, для поддержания демократии важно наличие независимых СМИ, которые соответствующим образом финансируются. Однако от министра культуры Науриса Пунтулиса он ждет долгосрочного решения этой проблемы, а не только предложений по устранению сложившейся критической ситуации.

"Для меня очень важно, чтобы мы нашли долгосрочное и логическое решение, а не только тушили пожары. Нужно найти стабильную модель финансирования. Я уже вчера говорил с нашим новым министром культуры, который свои предложения высказывал правительству. Я уверен, что правительство его поддержит. Нам нужно решать этот вопрос. Это очень важно для демократии и нашей страны в общем", - сказал Кариньш.

Как сообщалось ранее, правление Латвийского радио призвало руководителей государства в срочном порядке выделить из госбюджета средства в размере 100 тыс. евро в этом году и 996 тыс. евро в будущем году на зарплаты работников.

Председатель правления Латвийского радио Уна Клапкалне, член правления по финансовым вопросам Марите Тукиша и член правления по вопросам развития программ Санита Дика-Бокмелдере адресовали открытое письмо президенту Латвии Эгилу Левитсу, председателю Сейма Инаре Мурниеце, правительству, министрам.