Авиакомпания выставила счет буйной пассажирке почти на 100 000 евро

В июне буйная женщина, поведение которой вынудило компанию вызвать для сопровождения лайнера, на котором она летела, два истребителя, получила от авиакомпании большой штраф на сумму 85 000 фунтов стерлингов (94 500 евро). Об этом сообщает CNN.
Авиакомпания обвинила женщину в "агрессивном, оскорбительном и опасном поведении".
Как сообщается, что 25-летняя Хлоя Хейнс пыталась открыть дверь самолета во время полета.
Экипажу с помощью других пассажиров пришлось сдерживать женщину до тех пор, пока не будет возможно ее вывести из самолета.
25-летняя Хейнс была задержана "по подозрению в двух нападениях и угрозе для самолета".
Авиакомпания Jet2 также пожизненно запретила этой женщине пользоваться своими услугами.
Также было заявлено, что авиакомпания будет добиваться возмещения расходов, которые были понесены в результате этого перенаправления.
В британских СМИ были опубликованы кадры с места происшествия. Женщина крепкого телосложения кричала, махала кулаками и пиналась. Экипаж не мог справиться с женщиной своими силами, потому до момента приземления ее держали пассажиры, в том числе - бывший охранник ночного клуба.