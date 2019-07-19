Авиакомпания выставила счет буйной пассажирке почти на 100 000 евро

Как сообщается, что 25-летняя Хлоя Хейнс пыталась открыть дверь самолета во время полета.

Экипажу с помощью других пассажиров пришлось сдерживать женщину до тех пор, пока не будет возможно ее вывести из самолета.

25-летняя Хейнс была задержана "по подозрению в двух нападениях и угрозе для самолета".

Также было заявлено, что авиакомпания будет добиваться возмещения расходов, которые были понесены в результате этого перенаправления.

В британских СМИ были опубликованы кадры с места происшествия. Женщина крепкого телосложения кричала, махала кулаками и пиналась. Экипаж не мог справиться с женщиной своими силами, потому до момента приземления ее держали пассажиры, в том числе - бывший охранник ночного клуба.