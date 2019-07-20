Иран задержал танкер Великобритании. На нем находится латвиец

Как сообщается, танкер Stena Impero был задержан за "нарушение международного морского права". Судно принадлежит шведской транспортной компании Stena Bulk и держало направление в Саудовскую Аравию.

На его борту находятся 23 члена экипажа.

Компания Stena Bulk сообщила, что корабль был захвачен иранскими катерами и вертолетом без опознавательных знаков около 18:00 по латвийскому времени. В настоящее время невозможно связаться с танкером.

Ранее сообщалось, что Иран кратковременно задержал судно Mesdar. Однако позднее танкер продолжил плавание, говорится в заявлении, которое опубликовано на официальном сайте компании.

1.5 hours after switching off its transponder, Mesdar has once again switched it on and is resuming its navigation.

So Iran has not seized a second oil tanker @Jeremy_Hunt pic.twitter.com/U4SYKlkoT1 — Reza Khaasteh (@Khaaasteh) July 19, 2019

"Всего на борту 23 человека, трое – россияне. Остальные – граждане Латвии, Филиппин и Индии", - сообщил представитель Stena Bulk РИА "Новости".

Министерство иностранных дел Латвии подтвердило, что на танкере Stena Impero, который шел под британским флагом, находится один латвиец.

Esam saņēmuši oficiālu apstiprinājumu, ka uz Irānas aizturētā britu tankkuģa “Stena Impero” atrodas viens Latvijas valstspiederīgais, Ārlietu ministrija dara visu iespējamo, lai panāktu viņa atbrīvošanu — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) 20 июля 2019 г.

Сейчас делается все для его освобождения. Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич связался с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини и министром иностранных дел Великобритании Джереми Хантом, чтобы договориться о тесной координации и поддержке службы внешних сношений ЕС в освобождении латвийского подданного.

Также Латвия обратится к Ирану с требованием о немедленном освобождении латвийца и всего экипажа судна.

Ринкевич заявил, что в разрешении ситуации задействованы должностные лица ЕС и Великобритании, латвийский дипломатический корпус, и коммуницировать пришлось всю минувшую ночь.

В данный момент нет информации о положении моряков на захваченном судне. Известно лишь, что оно находится в иранском порту. Как только появится новая информация, она будет сообщена, сказал Ринкевич.

По словам министра, случившееся является ответом на арест иранского танкера, обвиненного в нарушении санкций против Сирии.

Журналист и военный эксперт Хоссейн Далириан опубликовал в Twitter карту, на которой виден маршрут задержанного танкера.

لحظه توقیف نفتکش انگلیسی توسط نیروی دریایی #سپاه و تغییر مسیر نفتکش به سوی سواحل ایران pic.twitter.com/B1bCInQGQM — Hossein Dalirian (@HosseinDalirian) 19 июля 2019 г.