СМИ: Пристрастие Маска к наркотикам обернулось проблемами со здоровьем

Как утверждает издание, в ходе президентской кампании миллиардер Илон Маск употреблял наркотики в совершенно небывалых масштабах, намного превышающих эпизодическое или случайное использование запрещенных веществ. Согласно публикации, Маск употреблял такие дозы кетамина - анестетика с галлюциногенным эффектом, - что это привело к проблемам с мочевым пузырем, известным побочным эффектом при частом использовании данного вещества.

Кроме того, по информации источников газеты, 53-летний предприниматель употреблял и другие наркотические препараты, среди которых были экстази и галлюциногенные грибы. Сообщается также, что Маск путешествовал по стране с небольшим кейсом, наполненным разнообразными таблетками - в общей сложности около 20 различных препаратов. Среди них был и амфетамин Adderall, официально предназначенный для лечения синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). О наличии данного препарата свидетельствовала специальная маркировка, которую заметили несколько свидетелей.