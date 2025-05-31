СМИ: Пристрастие Маска к наркотикам обернулось проблемами со здоровьем

Глава компании Tesla Илон Маск в минувшем году принимал активнейшее участие в предвыборной кампании Дональда Трампа, одновременно злоупотребляя наркотиками, что не прошло бесследно для его здоровья. Об этом со ссылкой на источники, близкие к ситуации, пишет американская газета The New York Times.
Как утверждает издание, в ходе президентской кампании миллиардер Илон Маск употреблял наркотики в совершенно небывалых масштабах, намного превышающих эпизодическое или случайное использование запрещенных веществ. Согласно публикации, Маск употреблял такие дозы кетамина - анестетика с галлюциногенным эффектом, - что это привело к проблемам с мочевым пузырем, известным побочным эффектом при частом использовании данного вещества.
Кроме того, по информации источников газеты, 53-летний предприниматель употреблял и другие наркотические препараты, среди которых были экстази и галлюциногенные грибы. Сообщается также, что Маск путешествовал по стране с небольшим кейсом, наполненным разнообразными таблетками - в общей сложности около 20 различных препаратов. Среди них был и амфетамин Adderall, официально предназначенный для лечения синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). О наличии данного препарата свидетельствовала специальная маркировка, которую заметили несколько свидетелей.
Сам Илон Маск не стал комментировать эту информацию, когда журналисты задали ему вопрос на совместной пресс-конференции с Дональдом Трампом в Белом доме. Вместо ответа он усомнился в достоверности публикации самой газеты. Дональд Трамп также не выразил особой обеспокоенности. "За Илона я совершенно не переживаю", - заявил президент США.
В пятницу вечером 78-летний Трамп устроил прощальное мероприятие для Илона Маска, недавно покинувшего должность руководителя Департамента эффективности правительства (DOGE). Трамп поблагодарил миллиардера за "невероятную службу" и заверил, что Маск продолжит регулярно бывать в Белом доме. По данным газеты, Маск вложил около 275 миллионов долларов в предвыборную кампанию Трампа.
Остается неясным, продолжил ли Маск употреблять наркотики после назначения на государственную должность, где он занимался борьбой с бюрократией. Однако его поведение неоднократно вызывало вопросы: он оскорблял членов кабинета, использовал жесты, напоминающие нацистские приветствия, и странно вел себя во время постановочных интервью.
Илон Маск и ранее открыто говорил о своем опыте употребления наркотических веществ. В марте 2024 года он признался, что принимает кетамин примерно раз в две недели для борьбы с эпизодами депрессии. Также давно известно о его пристрастии к курению марихуаны, которая легальна во многих штатах США.
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