В Германии самолет упал на жилой дом - стали известны личности погибших

Как сообщают местные газеты Rheinische Post и Bild, самолет направлялся в аэропорт Менхенгладбаха. За штурвалом находилась 71-летняя женщина, других пассажиров на борту не было.

Личность второго погибшего стала известна ближе к вечеру: по данным полиции, это была 84-летняя жительница квартиры на первом этаже дома. Вместе с ней погибла и ее собака. Муж погибшей находился неподалеку, но ему удалось спастись.

Самолет, небольшой одномоторный спортивный Beech B36TC Bonanza, врезался в заднюю часть здания, вызвав пожар. Пожарные сумели справиться с огнем примерно к 13:15. Дом, на который упал самолет, представляет собой двухэтажное здание, построенное в 1972 году и сдаваемое в аренду. В результате повреждений ему грозит обрушение, поэтому спасатели технической службы приступили к укреплению поврежденных стен.