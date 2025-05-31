В Германии самолет упал на жилой дом - стали известны личности погибших

В субботу, 31 мая, в городе Коршенбройх в районе нижнего течения Рейна небольшое воздушное судно упало на террасу жилого дома. В результате катастрофы погибли два человека. Трагедия произошла около 12:10 по местному времени.
Как сообщают местные газеты Rheinische Post и Bild, самолет направлялся в аэропорт Менхенгладбаха. За штурвалом находилась 71-летняя женщина, других пассажиров на борту не было.
Личность второго погибшего стала известна ближе к вечеру: по данным полиции, это была 84-летняя жительница квартиры на первом этаже дома. Вместе с ней погибла и ее собака. Муж погибшей находился неподалеку, но ему удалось спастись.
Самолет, небольшой одномоторный спортивный Beech B36TC Bonanza, врезался в заднюю часть здания, вызвав пожар. Пожарные сумели справиться с огнем примерно к 13:15. Дом, на который упал самолет, представляет собой двухэтажное здание, построенное в 1972 году и сдаваемое в аренду. В результате повреждений ему грозит обрушение, поэтому спасатели технической службы приступили к укреплению поврежденных стен.
По предварительной информации полиции, пилот вылетела утром из Алькерслебена неподалеку от Эрфурта в Тюрингии и направлялась в Менхенгладбах. На момент крушения она преодолела уже несколько сотен километров. Полиция сообщила, что пилот сообщала диспетчерам аэропорта Менхенгладбаха о технических неполадках. Сейчас предстоит тщательно выяснить, действительно ли причиной аварии стала техническая неисправность. Опыт показывает, что расследование таких авиационных происшествий может затянуться на несколько месяцев.
Руководитель аэропортa Менхенгладбаха (MGL) Андреас Унгар заявил, что после получения сообщения о происшествии на место немедленно были направлены пожарные расчеты аэропорта. В результате аэропорт был закрыт примерно на три часа. Унгар рассказал, что за всю свою карьеру никогда не сталкивался с подобного рода трагедией. Он занимает должность руководителя аэропорта с 2022 года, ранее был главой операционной службы аэропорта Росток-Лаге и служил офицером в ВВС Германии.
По словам Унгара, частные воздушные суда обычно проходят регулярное техническое обслуживание по строгому графику. "На безопасность самолетов тратится огромное количество времени и сил, поэтому подобные происшествия особенно тяжело воспринимаются у нас в аэропорту", - подчеркнул он.
Между тем появились свидетельства о возможных проблемах с двигателем самолета. Очевидец из Нойса сообщил, что незадолго до катастрофы заметил спортивный самолет, пролетавший на необычно малой высоте с явно повышенным уровнем шума двигателя. Пока эта информация не получила официального подтверждения.
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