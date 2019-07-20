Сб, 20.07.2019
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Страны Запада осудили Иран за захват британского танкера

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Stena Impero

ФОТО: AP/Scanpix

Западные страны осудили Иран за захват британского танкера Stena Impero, на котором находится и один латвийский подданный, указав, что это обостряет напряженность в районе Персидского залива.

Президент США Дональд Трамп заявил, что проведет в этой связи переговоры с Великобританией.

"И это только подтверждает то, что я уже сказал про Иран: неприятности. Ничего, кроме неприятностей", - заявил Трамп журналистам в Белом доме.

Он повторно осудил ядерное соглашение 2015 года между странами Балтии и Ираном, назвав его "смешным". США вышли из этого соглашения и усилили санкции против Ирана.

Германия призвала Иран немедленно освободить Stena Impero. В заявлении МИД говорится, что это "опасно обостряет уже и так напряженную ситуацию" в регионе.

В МИД Франции также заявили, что действия Ирана "мешают столь необходимому ослаблению напряжения в регионе Персидского залива".

Иран заявил о захвате британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе вечером 19 июля. На борту судна находятся 23 человека, в том числе латвийский подданный, работающий старшим помощником капитана.

Иранские власти уточнили, что корабль был задержан из-за инцидента, произошедшего с соседним рыболовецким судном. Танкер не отреагировал на сигнал бедствия, который подали рыбаки, после чего его задержали.

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