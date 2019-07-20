Страны Запада осудили Иран за захват британского танкера

Президент США Дональд Трамп заявил, что проведет в этой связи переговоры с Великобританией.

"И это только подтверждает то, что я уже сказал про Иран: неприятности. Ничего, кроме неприятностей", - заявил Трамп журналистам в Белом доме.

Он повторно осудил ядерное соглашение 2015 года между странами Балтии и Ираном, назвав его "смешным". США вышли из этого соглашения и усилили санкции против Ирана.

Германия призвала Иран немедленно освободить Stena Impero. В заявлении МИД говорится, что это "опасно обостряет уже и так напряженную ситуацию" в регионе.

В МИД Франции также заявили, что действия Ирана "мешают столь необходимому ослаблению напряжения в регионе Персидского залива".