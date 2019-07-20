Сб, 20.07.2019
Это наша война, и мы её обязаны выиграть. А на войне не бывает эмоций. Вернее, бывают, но ты себе не позволяешь их проявлять, а просто делаешь необходимое, и всё. Галина Тимченко, генеральный директор и учредитель новостного проекта "Медуза"

Иран опубликовал видео с задержанным танкером Stena Impero

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

В воскресенье вечером в соцсетях распространилось видео, на котором видно, как военные иранского Корпуса стражей исламской революции высаживают десантников из вертолета на танкер Stena Impero, идущий под британским флагом.

Сцена объединяет фрагменты видео с катера и кадры с иранского вертолета. Предположительно, запись сделана иранскими военными

Как сообщалось, Иран заявил о захвате британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе вечером 19 июля. На борту судна находятся 23 человека, в том числе латвийский подданный, работающий старшим помощником капитана.

Иранские власти уточнили, что корабль был задержан из-за инцидента, произошедшего с соседним рыболовецким судном. Танкер не отреагировал на сигнал бедствия, который подали рыбаки, после чего его задержали.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ