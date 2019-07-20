Иран опубликовал видео с задержанным танкером Stena Impero

В воскресенье вечером в соцсетях распространилось видео, на котором видно, как военные иранского Корпуса стражей исламской революции высаживают десантников из вертолета на танкер Stena Impero, идущий под британским флагом.
Сцена объединяет фрагменты видео с катера и кадры с иранского вертолета. Предположительно, запись сделана иранскими военными
The footages of seizing the #British Oil tanker in strait of #Hormuz by #Iranian #IRGC. pic.twitter.com/MJDN6l5shH— Barzan Sadiq (@BarzanSadiq) July 20, 2019
Как сообщалось, Иран заявил о захвате британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе вечером 19 июля. На борту судна находятся 23 человека, в том числе латвийский подданный, работающий старшим помощником капитана.
Иранские власти уточнили, что корабль был задержан из-за инцидента, произошедшего с соседним рыболовецким судном. Танкер не отреагировал на сигнал бедствия, который подали рыбаки, после чего его задержали.
Iran’s semi-official Tasnim news agency posted a video of the detained British-flagged oil tanker Stena Impero. https://t.co/DzRy414OSB pic.twitter.com/tCtlBW5yyA— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) July 20, 2019