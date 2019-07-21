В центральной части Португалии бушуют сильнейшие пожары

В борьбе с огнем используют более 400 пожарных автомобилей и примерно 20 самолетов и вертолетов. Однако в ночное время тушение с воздуха прекращается.

В пожарах тяжелые травмы получил один человек, которого на вертолете доставили в Лессабон. Кроме того, ранены и семь пожарных, трое из которых пострадали в результате столкновения их автомобиля с другой машиной.