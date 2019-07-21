В центральной части Португалии бушуют сильнейшие пожары

В центральной части Португалии бушуют обширные лесные пожары, в борьбе с которыми в воскресенье участвуют более 1000 пожарных.
Пожары бушуют в округе Каштелу-Бланку, где эвакуированы сотни поселков и закрыты несколько шоссе.
В борьбе с огнем используют более 400 пожарных автомобилей и примерно 20 самолетов и вертолетов. Однако в ночное время тушение с воздуха прекращается.
В пожарах тяжелые травмы получил один человек, которого на вертолете доставили в Лессабон. Кроме того, ранены и семь пожарных, трое из которых пострадали в результате столкновения их автомобиля с другой машиной.
Армия направила на помощь 20 солдат, которые очистят дороги пожарным.
Начальник гражданской обороны региона рассказал, что самый опасный пожар локализован на 90%.
Он выразил надежду, что вскоре получится подчинить контролю три пожара. Он сказал, что это амбициозная цель, так как пламя бушует в горной местности, однако помогает погода - стих ветер.
В 2017 году в пожарах в Португалии погибли более десяти человек.