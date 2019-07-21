Вс, 21.07.2019
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В будущем году может быть подана заявка на включение Рундальского дворца в список ЮНЕСКО

Рундальский дворец

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Заявка на включение Рундальского дворца в список латвийского национального и всемирного наследия ЮНЕСКО может быть подана в сентябре будущего года, сказала агентству LETA специалист по общественным отношениям музея Рундальского дворца Илзе Кусиня.

Идея нового директора музея Лауры Лусе о внесении дворца в эти списки не отброшена, сказала она. Сейчас ведется работа над обоснованием для заявки.

После вступления в должность Лусе заявила агентству LETA, что включение Рундальского дворца в списки ЮНЕСКО будет сложной задачей, так как в европейском списке всемирного наследия ЮНЕСКО слишком много объектов. Комиссия больше смотрит на объекты других континентов, не европейские, пояснила Лусе.

Возможно, Рундальскому дворцу не удастся войти в список самому по себе, и придется искать партнеров в других странах, где также имеется архитектурное наследие Франческо Растрелли.

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