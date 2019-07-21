В будущем году может быть подана заявка на включение Рундальского дворца в список ЮНЕСКО

Идея нового директора музея Лауры Лусе о внесении дворца в эти списки не отброшена, сказала она. Сейчас ведется работа над обоснованием для заявки.

После вступления в должность Лусе заявила агентству LETA, что включение Рундальского дворца в списки ЮНЕСКО будет сложной задачей, так как в европейском списке всемирного наследия ЮНЕСКО слишком много объектов. Комиссия больше смотрит на объекты других континентов, не европейские, пояснила Лусе.