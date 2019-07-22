Госконтроль: в Минземледелия работает исторически сложившийся закрытый клуб

По мнению Госконтроля, возникает представление о закрытом клубе, который действует в своих интересах.

Сотрудничество между Министерством земледелия и негосударственными организациями не протекает открыто и прозрачно, ревизорам не удалось получить представление о том, как принимаются решения.

Министерство земледелия направляет негосударственному сектору из государственного бюджета и фондов ЕС более 10 млн евро в год.

По словам госконтролера Элиты Крумини, если знать, насколько сложно негосударственным организациям привлекать финансирование, кажется странным, что в Минземледелия работает исторически сложившийся закрытый клуб.

Госконтроль пришел к выводу, что существующий порядок не обеспечивает целенаправленное выделение финансирования, ясное и равномерное отношение ко всем негосударственным организациям в области сельского хозяйства.

Каждый год полмиллиона евро неизменно и гарантированно выделяется девяти организациям, представители которых вместе с министром земледелия и госсекретарем образуют консультативный совет.

Выделение средств в конкурсном порядке прекращено с 2010 года, финансирование организациям, входящим в консультативный совет, не связано с конкретными целями и результатами работы.

Государственная поддержка составляет от 6,6% до 97,4% от общих поступлений указанных организаций.

Организациям позволено тратить средства по своему усмотрению, например, на сувениры, праздники в конце года и общественные отношения.

На участие в консультативном совете не проводится конкурс, и срок участия в нем не ограничен, отмечает Госконтроль.

С 2015 по 2019 год консультативный совет принял решение о принципах выделения государственного и европейского финансирования на чрезвычайные ситуации в размере 60 млн евро, а протоколы заседаний совета никогда не публиковались.