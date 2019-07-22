"Было 14 евро, стало 21 евро": рижане начали перезаключать договора по вывозу мусора

Напомним, рижское муниципальное предприятие Getliņi EKO заключило договор по обслуживанию отходов на сумму почти 700 млн евро.

Это сделано путем публичного - частного партнерства, в котором компаниям Clean R и Eco Baltia vide присвоено эксклюзивное право обслуживать столичные отходы ближайшие 20 лет.

По данным Lursoft, настоящим выгодоприобретателем учрежденной компании Tīrīga является предприниматель Гунтар Кококревич, связанный с так называемым олигархом Андрисом Шкеле.

Новую систему планируют запустить в середине сентября, а пока жители и обслуживающие компании приглашаются перезаключать договора .

Одна из таких жительниц Нора поделилась с Latvijas Radio своим опытом:

"Сейчас за вывоз одного кубического метра мусора плачу 14 евро и 41 цент, включая НДС. Однако, новая цена за кубометр будет 21 евро и три цента, а это прирост в 46%! Это неприятно".

Он рассказал, что будут решаться проблемы, которые было необходимо решать уже 5, а то и 10 лет назад.

Так компания ранее заявила, что инвестирует 7 млн евро в модернизацию автопарка и контейнеров - будут приобретены автомашины и контейнеры, соответствующие стандартам ЕС.

В соответствии с проектом модернизации системы вывоза мусора в столице в первый год работы будет обновлен автопарк.

Дополнительные инвестиции в размере более 100 тыс. евро будут направлены на создание информационной и коммуникационной системы, обеспечивающей клиентам удобное перезаключение договора в электронной среде.

"Модернизация автопарка значительно уменьшит влияние транспорта на окружающую среду, выбросы диоксида углерода, в городе будет меньше шума, сократится потребление горючего", - сказал Левицс.

В целом планируется купить 90 новых, дружественных для окружающей среды мусоровозов и контейнеровозов.

Тем времени VARAM обратился в Рижскую думу за объяснениями, так как пока не разработаны даже правила для новой системы.

В свою очередь Совет по конкуренции (СК) уже ранее отметил, что монополия на 20 лет может уничтожить конкуренцию. Пока аргументы СК Рижская дума отразила, но СК продолжит искать способы, как вмешаться.

С 15 июля в Риге начато перезаключение договоров домовладельцев и домоуправлений с Tīrīga, которое с 15 сентября будет единственным предприятием по утилизации отходов в столице.

Плата за вызов отходов для всех в Риге будет одинаковой - 17,38 евро за кубометр без НДС.

Публичным партнером Tīrīga является принадлежащее самоуправлению Getliņi EKO, которое обеспечивает места для складирования мусора. Частным партнером является ООО CREB Riga, в котором объединились ООО Clean R и ООО Eco Baltia vide.