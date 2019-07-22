"Было 14 евро, стало 21 евро": рижане начали перезаключать договора по вывозу мусора

Начинают подтверждаться некоторые опасения касательно увеличения тарифов на услуги по вывозу мусора, сообщает Latvijas Radio.
Напомним, рижское муниципальное предприятие Getliņi EKO заключило договор по обслуживанию отходов на сумму почти 700 млн евро.
Это сделано путем публичного - частного партнерства, в котором компаниям Clean R и Eco Baltia vide присвоено эксклюзивное право обслуживать столичные отходы ближайшие 20 лет.
По данным Lursoft, настоящим выгодоприобретателем учрежденной компании Tīrīga является предприниматель Гунтар Кококревич, связанный с так называемым олигархом Андрисом Шкеле.
Новую систему планируют запустить в середине сентября, а пока жители и обслуживающие компании приглашаются перезаключать договора.
Одна из таких жительниц Нора поделилась с Latvijas Radio своим опытом:
"Сейчас за вывоз одного кубического метра мусора плачу 14 евро и 41 цент, включая НДС. Однако, новая цена за кубометр будет 21 евро и три цента, а это прирост в 46%! Это неприятно".
Руководитель Tīrīga Гунтар Левицс утверждает, что цена меняется из-за внушительных инвестиций.
Он рассказал, что будут решаться проблемы, которые было необходимо решать уже 5, а то и 10 лет назад.
Так компания ранее заявила, что инвестирует 7 млн евро в модернизацию автопарка и контейнеров - будут приобретены автомашины и контейнеры, соответствующие стандартам ЕС.
В соответствии с проектом модернизации системы вывоза мусора в столице в первый год работы будет обновлен автопарк.
Дополнительные инвестиции в размере более 100 тыс. евро будут направлены на создание информационной и коммуникационной системы, обеспечивающей клиентам удобное перезаключение договора в электронной среде.
"Модернизация автопарка значительно уменьшит влияние транспорта на окружающую среду, выбросы диоксида углерода, в городе будет меньше шума, сократится потребление горючего", - сказал Левицс.
В целом планируется купить 90 новых, дружественных для окружающей среды мусоровозов и контейнеровозов.
Тем времени VARAM обратился в Рижскую думу за объяснениями, так как пока не разработаны даже правила для новой системы.
В свою очередь Совет по конкуренции (СК) уже ранее отметил, что монополия на 20 лет может уничтожить конкуренцию. Пока аргументы СК Рижская дума отразила, но СК продолжит искать способы, как вмешаться.
С 15 июля в Риге начато перезаключение договоров домовладельцев и домоуправлений с Tīrīga, которое с 15 сентября будет единственным предприятием по утилизации отходов в столице.
Плата за вызов отходов для всех в Риге будет одинаковой - 17,38 евро за кубометр без НДС.
Публичным партнером Tīrīga является принадлежащее самоуправлению Getliņi EKO, которое обеспечивает места для складирования мусора. Частным партнером является ООО CREB Riga, в котором объединились ООО Clean R и ООО Eco Baltia vide.