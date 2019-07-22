Власти Израиля начали сносить дома палестинцев

Суды по поводу статуса построек продолжались несколько лет, в итоге палестинские власти объявили эти дома самостроем.

Для сноса домов в деревне Сур Бахер на краю города бульдозерам и другой технике пришлось перемещаться в сопровождении сотен полицейских и израильских солдат.

Владельцы домов возмущены, так как разрешение на строительство они получали от властей Палестинской национальной администрации.

Израиль считает, что существование этих построек представляет угрозу для безопасности, так как они находятся слишком близко от защитного барьера. Это дает основания опасаться за свою недвижимость всем, кто живет вблизи от 703-километрового пограничного сооружения.