Президент Зеленский теперь может все. Как он этим воспользуется?

Успех партии Зеленского на досрочных парламентских выборах был хоть и предсказуем, но все равно ошеломителен. Теперь неважно даже, вступит ли Слуга Народа в коалицию с партией Голос или нет. Учитывая специфическую украинскую модель президентско-парламентской республики, победа президентской партии означает, что Владимир Зеленский объял всю полноту власти, возможную в его стране. Чего не удавалось никому из его предшественников. Большая честь, но и серьезный вызов. Справится ли президент?

Хороший вопрос - и, главным образом, оттого, что никто пока толком не знает, чего ожидать от нового президента. Каких только версий ни наслушались мы в ходе предвыборной кампании! Начиная с "марионетки в руках Коломойского" заканчивая "соглашательским кремлевским проектом". А тут еще как нельзя кстати 25-летие правления Александра Лукашенко подкатило - и сколько холодящих душу прогнозов с готовностью преподнесли нам СМИ! Прежде всего украинские.

Не стоит, однако, придавать медийным спекуляциям слишком большое значение. Куда разумнее проанализировать не то, что мы слышали, а то, что видели.

И хотя увидеть мы успели совсем немного, определенный кусочек "пазла" из этих фрагментов сложить все-таки удается.

По разным подсчетам (полные и детализированные обещают опубликовать не позднее 5 августа), Оппозиционная Платформа - За Жизнь (ОПЗЖ) получила на выборах не менее 11,5%, но и и не более 13% голосов. Да и те в подавляющем большинстве - донецко-луганского происхождения. И ни одна из партий, преодолевших 5%-ный ценз, не выразила желания объединиться в коалицию с оппозиционным блоком Медведчука. В том числе и партия Зеленского. Это означает, что ОПЗЖ (сама по себе коалиционное тело) в новой Верховной Раде будет маргинализирована - как бы радостно ни трубила она в российских СМИ, что стала "второй политической силой Украины".

Зато в штабе Зеленского тут же заявили о желании вступить в коалицию с партией Голос рок-звезды Станислава Вакарчука. Эта во всех смыслах слова молодая партия при сравнительно небольшом числе отданных за нее голосов (6,5%) тут же стала "кавалером номер один" во всем новообразованном салоне. Коалиции с Голосом разом пожелали еще две партии - порошенковская Евросолидарность (8,8*%) и Батькивщина неутомимой Юлии Тимошенко (7,4%).

На что Голос вполне резонно отвечал, что может выступить в блоке с любой партией, поддерживающей движение Украины в НАТО и ЕС. А также деолигархизацию, демонополизацию и немедленную реформу правосудия. Но ни на каких условиях - с пророссийскими силами.

Самое любопытное тут вот что. И сам Владимир Зеленский, и ближайшее его окружение - по крайней мере нынешнее - публика пусть хоть и не пророссийских убеждений, но несомненно колониально-постсоветского покроя. Публика, для которой Россия, какой бы сегодня она ни была, - ни в коем случае не заграница. Что вполне и видно, и слышно. Совсем иначе с тридцатилетними профессионалами, составившими костяк Голоса. Для них РФ - безусловно иностранное государство. Дело даже не в ее вооруженной агрессии на востоке Украины.

Дело в том, что российско-евразийско-имперская культурная матрица для молодых образованных городских украинцев, не просиживающих часами перед телеящиками, набитыми продукцией медведчуков и коломойских, - нечто вполне экзотическое. Бесконечно далекое от мира центральноевропейского славянства, частью которого они не только себя видят, но и на деле являются.

Если кого-то из той молодежи и интересует имперское прошлое, то определенно относится это к монархии Габсбургов, но никак не Романовых. Учившиеся уже не по советским учебникам, эти люди прекрасно осведомлены, по каким причинам в западной части их страны ничто не угрожало ни языку их предков, ни их культуре. И отчего восточноукраинские земли счастия такого не имели.

Даже если партия Зеленского и обойдется без коалиции, интерес президентской команды именно к этой молодежи, очень проукраинской и одновременно очень проевропейской, - неслучаен. Ведь они обладают тем, чего большинство друзей-приятелей нового президента - да и он сам - по ряду историко-биографических причин оказались лишены. Да и дельных спецов в партии Вакарчука хватает. В отличие от окружения Зеленского. Притом что, подобно "людям Зеленского", все они - новые лица в украинской политике. Ничем себя пока не скомпрометировавшие.

Кадровая проблема - одна из самых серьезных для Зеленского сегодня. Не будучи профессиональным политиком (хотя, судя по всему, очень способным менеджером), новый президент пока не в состоянии дать прямого ответа на вопрос, кто возглавит новое правительство.

В уклончивом заявлении: "главой правительства должен стать гуру экономики" сквозит не то что страх наговорить лишнего - скорее, отсутствие конкретной кандидатуры. Куда проще было "врезать по рогам" северному коллеге на предмет разницы между украинским и российским паспортом - материя, благо, вполне очевидная.

А тут, как назло, не очевидно пока ничего. Кроме щедро розданных предвыборных обещаний, которые теперь поди исполни. Народ-то с кого спрашивать будет? Ясно же, что, не с министров или парламентариев - с президента!

Конечно, существуют испытанные кадры с чистой репутацией, которыми грех не воспользоваться. Например, уже известно, что некогда приглашенный Петром Порошенко из Литвы на должность министра экономики и развития (а затем им же и отстраненный) Айварас Абромавичус теперь возглавит наблюдатеьнвй совет Укроборонпрома. Несомненно, последуют и другие назначения "старых" спецов. И прежде всего экономистов. Ясно же, что сокрушить олигархат возможно лишь открыв украинский рынок иностранному инвестору. На чем уже который год настаивают экономисты - и свои, и зарубежные, в Украине работающие.

Насколько уклончив в данном вопросе был Порошенко, настолько Зеленский идеи эти - хотя бы на словах - горячо поддерживает. Но кто конкретно займется их реализацией? На этот вопрос пока тоже нет внятного ответа.

Пока же этого не случилось, в страну, где правовая база не дает иностранному инвестору никаких гарантий, где правоохранительные структуры не раз пойманы на рейдерских "отжимах", а институт земельной собственности отсутствует до сих пор, инвестировать не станет никто. К большой радости фирташей, коломойских и ахметовых.

А ведь именно экономическое процветание в ближайшем будущем обещал своему обширному электорату Владимир Зеленский.

А еще обещал он быстрое окончание войны. И возвращение всех украинских военнопленных домой. Ради чего выразил согласие даже на переговоры с Путиным. "Мне кажется, мы найдем понимание, потому что мне так показалось", - сообщил после объявления результатов первых экзитполлов Зеленский - имея, очевидно, в виду свою недавнюю телефонную беседу с президентом РФ.

Да-да, "наивно слушать", как говорили в Одессе. Отдает ли президент Украины отчет, что за чушь сморозил он своим хорошо поставленным голосом? О каком "понимании, потому что мне так показалось" может идти речь на пятый год войны?! Другое дело, что Кремль, возможно, не прочь бы и "скинуть" совершенно нерентабельный для него Донбасс - но едва ли на условиях, выгодных Киеву. И, между прочим, обещанных Зеленским тем, кто, голосуя за него, очень захотел поверить в чудо.

Но чудо уже случилось: вчерашний шоумен с нулевым опытом в политике выиграл выборы. Двукратно. Все возможные авансы от избирателей получены, все условные кролики уже извлечены из условной шляпы, и далее чудес не предвидится. Теперь предстоит сдержать предвыборные обещания. Пока что неясно, каким образом.

Конечно же, получив власть в полном объеме, Зеленский теоретически вполне мог бы себе позволить и забыть о них. Примеров предостаточно - хоть та же Беларусь. Другое дело, что на практике "белоруссизация" Украины, которой уже успели постращать некоторые обозреватели, едва ли возможна. По очень простой причине: за нее некому платить. Сама Украина явно не потянет. А Кремль в любом случае не даст ни гроша: только нового "батьки" на шее ему сейчас и не хватало!

"Выстроить авторитарый режим на кредитах международных финансовых организаций не удавалось еще никому, - написал 22 июля в авторской колонке Еспресо TV Виталий Портников, - Украину, как всегда, спасет ее бедность, отсутствие у большинства населения государственного инстинкта и готовность народа к сопротивлению в ситуации, когда его надежды не оправдались".