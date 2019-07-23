Рейрс начал служебную проверку по отношению к гендиректору СГД; не исключена смена Яунземе

Проверка по отношению к Яунземе была начата 27 июня, уже создана и особая комиссия. Руководить комиссией будет заместитель руководителя юридического отдела Министерства финансов Лига Вуцене, а в состав вошли бывший руководитель финансовой полиции и VID Каспар Чернецкий и бывший руководитель VID Карлис Кетнес, который сейчас работает в бюджетном департаменте Минфина.

Чернецкий сейчас также является советником Рейрса по вопросам налогов, таможни и ограничения теневой экономики. Обоснование проверки - недовольство Рейрса высказываниями Яунземе в интервью Янису Домбурсу и в бюджетной комиссии Сейма.

Рейрс сейчас находится в отпуске, поэтому получить комментарий министра не является возможным.