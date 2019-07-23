"Сама позвонила в скорую": В Тукумсском районе женщина жестоко убила сожителя

Покойный снимал в поселке Раудас небольшую комнату уже 13 лет. В возрасте 25-ти лет он пришел к пенсионерке с просьбой о крыше. Принимая во внимание, что квартиросъемщик являлся инвалидом первой группы неспособным ходить, хозяйка взялась частично заботиться о мужчине, рассказывает передача.

"Мы встретились очень хорошо. Как мама с сыном. Когда пришла она, тоже было хорошо, но она была агрессивной. Она одно время работала в пансионате. За то, что пила, ее уволили с работы", - рассказала программе хозяйка квартиры Лаймдота.

С тех пор как ее уволили, 40-летняя женщина каждый день пыталась утопить свои беды в алкоголе. Мужчина частенько к ней присоединялся.

На выходных хозяйка квартиры находилась в своей комнате и уже легла спать, однако ее сон нарушили ужасающие крики.

"Она меня разбудила, попросила, чтобы позвонила в скорую помощь. Она сама позвонила, сказала, что убила мужа. Когда она это сказала, я подумала, что сошла с ума", - рассказала пенсионерка.

Ничего не свидетельствовало о том, что подруга мужчины будет жестока или желает своему возлюбленному зла, однако целенаправленные ножевые удары в спину забрали жизнь мужчины за мгновенье до того, как прибыли медики.