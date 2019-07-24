По указанию Министерства иностранных дел закрыт доступ к порталу baltnews.lv

По указанию Министерства иностранных дел Институт математики и информатики Латвийского университета закрыл доступ к порталу baltnews.lv.
Как убедилось агентство LETA, на данный момент этот портал недоступен для читателей.
По словам пресс-секретаря министра иностранных дел Эдгара Ринкевича Мартиньша Дрегериса, 23 июля министерство направило в Институт математики и информатики Латвийского университета письмо, в котором указало, что владельцем зарегистрированного в Латвии портала baltnews.lv является информационное агентство "Россия сегодня", которым руководит Дмитрий Киселев, находящийся в санкционном списке Евросоюза и охарактеризованный как одно из центральных лиц в правительственной пропаганде, которая поддерживает агрессию России на Украине.
Министерство иностранных дел поясняет, что, согласно латвийскому закону о санкциях установленные Евросоюзом санкции применимы и в Латвии. Имя домена baltnews.lv в данном случае считается хозяйственным ресурсом, держателем которого является юридическое лицо, в отношении которого должны быть применены ограничительные мероприятия.