Бежим, пока не упадем, или Синдром выгорания, который нас разрушает

Советами делятся психотерапевт Андрис Веселовскис и фармацевт Занда Озолиня.

Что такое синдром выгорания и каковы его причины?

Как поясняет психотерапевт Андрис Веселовскис, синдром выгорания возникает из-за длительного избыточного стресса на месте работы, с которым мы не справляемся. Если в течение длительного времени выполнять какую-то работу и постепенно увеличивать нагрузку, то обычно эффективность труда будет расти до максимальной точки. Однако, если продолжить увеличение нагрузки, то эффективность начинает снижаться вплоть до полного истощения. В случае выгорания нагрузку создает стресс, т. е. длительное тревожное мышление.

Человек не в состоянии вовремя остановиться - перестать волноваться и думать об определенной проблеме, связанной с работой, или о работе в целом.

Так, беспокойство после работы может продолжаться всю ночь, вызывая бессонницу. В результате утром человек чувствует себя еще более уставшим, чем вечером, отправляясь спать, он "выгорает". Перегруженный в течение длительного времени мозг отказывается работать, протестует и "выключается".

Этот синдром возникает как из-за избыточного объема работы, так и от сильного напряжения в сознании человека. Также нужно учитывать, что одна и та же работа может действовать на разных людей по-разному.

Один человек может чувствовать себя заинтересованным, энергичным и довольным сделанным, а другой - перенервничавшим и "сгоревшим".

Беспокойство у людей вызывают очень разные факторы - все зависит от того, как человек воспринимает происходящее. Например, один врач будет гордиться тем, что смог помочь пациентам, и вечером сможет отдохнуть, другой же будет перебирать проделанное в уме и думать, что он мог бы сделать лучше, обнаружит возможные недостатки в своей работе, не сможет заснуть, будет переживать из-за того, что не может заснуть и утром снова будет невыспавшимся, не сделает отлично свою работу, и так будет продолжаться, пока человек не "сгорит".

Для синдрома выгорания характерны: истощение энергии;

эмоциональное отчуждение от работы, утрата интереса, негативизм или цинизм, связанный с работой;

снижение профессиональной эффективности, частая бессонница, раздражительность, головная боль.

Что делать, если вы заметили у себя симптомы выгорания?

Прежде всего нужно уменьшить нагрузку на работе, отдохнуть и выспаться, а также научиться спокойнее воспринимать выполняемую работу, подчеркивает А. Веселовскис. Могут помочь также отпуск, разговоры с коллегами, друзьями и членами семьи. Зачастую коллеги могут помочь найти механизм для преодоления стресса на работе. Справиться со стрессом помогают также медитация и осознание. Однако,

если этих средств недостаточно, нужно обратиться за помощью к психотерапевту, чтобы научиться справляться со стрессом, понять свой внутренний мир и научиться управлять им.