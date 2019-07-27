Бежим, пока не упадем, или Синдром выгорания, который нас разрушает
О синдроме выгорания слышал, наверное, каждый, но когда эта проблема затрагивает нас самих, мы редко замечаем ее первые симптомы и принимаем необходимые меры, чтобы избежать ее усугубления. Как распознать синдром выгорания, почему он возникает и что делать, чтобы избежать или предотвратить его?
Советами делятся психотерапевт Андрис Веселовскис и фармацевт Занда Озолиня.
Что такое синдром выгорания и каковы его причины?
Как поясняет психотерапевт Андрис Веселовскис, синдром выгорания возникает из-за длительного избыточного стресса на месте работы, с которым мы не справляемся. Если в течение длительного времени выполнять какую-то работу и постепенно увеличивать нагрузку, то обычно эффективность труда будет расти до максимальной точки. Однако, если продолжить увеличение нагрузки, то эффективность начинает снижаться вплоть до полного истощения. В случае выгорания нагрузку создает стресс, т. е. длительное тревожное мышление.
Человек не в состоянии вовремя остановиться - перестать волноваться и думать об определенной проблеме, связанной с работой, или о работе в целом.
Так, беспокойство после работы может продолжаться всю ночь, вызывая бессонницу. В результате утром человек чувствует себя еще более уставшим, чем вечером, отправляясь спать, он "выгорает". Перегруженный в течение длительного времени мозг отказывается работать, протестует и "выключается".
Этот синдром возникает как из-за избыточного объема работы, так и от сильного напряжения в сознании человека. Также нужно учитывать, что одна и та же работа может действовать на разных людей по-разному.
Один человек может чувствовать себя заинтересованным, энергичным и довольным сделанным, а другой - перенервничавшим и "сгоревшим".
Беспокойство у людей вызывают очень разные факторы - все зависит от того, как человек воспринимает происходящее. Например, один врач будет гордиться тем, что смог помочь пациентам, и вечером сможет отдохнуть, другой же будет перебирать проделанное в уме и думать, что он мог бы сделать лучше, обнаружит возможные недостатки в своей работе, не сможет заснуть, будет переживать из-за того, что не может заснуть и утром снова будет невыспавшимся, не сделает отлично свою работу, и так будет продолжаться, пока человек не "сгорит".
Для синдрома выгорания характерны:
- истощение энергии;
- эмоциональное отчуждение от работы, утрата интереса, негативизм или цинизм, связанный с работой;
- снижение профессиональной эффективности, частая бессонница, раздражительность, головная боль.
Что делать, если вы заметили у себя симптомы выгорания?
Прежде всего нужно уменьшить нагрузку на работе, отдохнуть и выспаться, а также научиться спокойнее воспринимать выполняемую работу, подчеркивает А. Веселовскис. Могут помочь также отпуск, разговоры с коллегами, друзьями и членами семьи. Зачастую коллеги могут помочь найти механизм для преодоления стресса на работе. Справиться со стрессом помогают также медитация и осознание. Однако,
если этих средств недостаточно, нужно обратиться за помощью к психотерапевту, чтобы научиться справляться со стрессом, понять свой внутренний мир и научиться управлять им.
Если вы заметили признаки выгорания у своих родственников, то лучшая помощь - быть рядом с ними, уговорить их отдохнуть, помочь остановиться, уменьшить чувство вины и перфекционизм. Ни в коем случае не упрекайте и не критикуйте их, а любите и принимайте такими, какие они есть.
Основные причины синдром выгорания:
- длительная перегрузка;
- работа в эмоционально трудных условиях;
- повышенная тревожность, чрезмерная сознательность, усиленное осознание долга и вины, перфекционизм;
- неспособность управлять своим духовным миром, тревога, чувство вины, страх, который усиливается и "выжигает" до истощения.
Распространенная проблема в Латвии
Как признает врач, в Латвии выгорание - очень распространенная проблема. Сегодня на первое место в обществе зачастую ставится только успех, а здоровье не является приоритетом.
Обычно люди "бегут, пока не упадут", стараются работать больше и больше, пока не заболевают и не выгорают эмоционально. Разумеется, это неправильно - приоритетом должны стать люди и здоровье, а не погоня за все новыми и новыми достижениями. Работа должна быть средством улучшения жизни человека. Однако зачастую человек становится рабом своей работы.
Общество потребления и культ успеха эксплуатируют и "сжигают" человека, способствуют тому, что работа и погоня за успехом становятся токсичной зависимостью.
Советы по предотвращению и профилактике синдрома выгорания
- Соблюдайте умеренность во всем.
- Сбалансируйте свою активность - время для работы, время для семьи, друзей, хобби.
- Согласитесь, что не нужно обязательно быть совершенным.
- Следите за своим самочувствием. Баланс должен быть позитивным - следите за тем, чтобы работа больше давала вам, чем потребляла вас.
- Если появились симптомы выгорания, нужно остановиться. Распространенная ошибка - часто, почувствовав себя плохо, люди начинают еще больше стараться, пока не сгорают.
- Отдохните и уменьшите нагрузку.
- При необходимости обратитесь за помощью к психотерапевту.
Совет фармацевта
Фармацевт Занда Озолиня подчеркивает, что выгорание и истощение могут наступить как постепенно, так и внезапно. На это может повлиять ряд разных факторов, таких как низкий уровень самосознания, "трудоголизм", негибкость личности, категоричность, авторитарность, внутренняя потребность в соревновании, выраженная нетерпимость, агрессивность, чувство бессилия, обширный и слишком большой объем работы, отсутствие поддержки, страх потерпеть неудачу, изоляция.
Для людей с синдромом выгорания характерно брать на себя больше обязанностей, чем они могут выполнить. Человек работает все больше, но сделать может меньше, темп работы замедляется.
Также в пользу синдрома выгорания может говорить растущее желание изолировать себя от общества, когда отношения с окружающими становятся неприятными и конфликтными. Появляются выраженные усталость и бессилие, а также частые простудные заболевания и головная боль. Развиваются нарушения сна, которые влияют на настроение, а также психосоматические заболевания.
Как подчеркивает фармацевт,
чтобы избежать синдрома выгорания, нужно помнить о четырех важных вещах: отдых, хобби, поддержка (со стороны окружающих и специалиста) и работа над собой.
Если вы обнаружили у себя признаки синдрома выгорания, рекомендуется посетить специалиста - семейного врача, невролога, психиатра или психотерапевта. Нужно упорядочить свой жизненный ритм. Также может помочь кратковременное употребление натуральных адаптогенов - пищевых добавок с экстрактами женьшеня, элеуторокока или золотого корня (до 14 дней).
Материал подготовлен в сотрудничестве с BENU Aptieka.