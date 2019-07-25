Пьяная пассажирка покалечила восьмилетнего мальчика на борту самолета

Изрядно выпившая пассажирка покалечила мальчика на борту лайнера авиакомпании Virgin Atlantic, передает Mirror.
ЧП произошло во время рейса Майами — Лондон. Спустя 20 минут после вылета 51-летняя Луиза Диксон начала проявлять агрессию и замахнулась на сидевшую сзади нее женщину. Помимо этого, агрессивная женщина кинула в восьмилетнего ребенка наполненную водой бутылку, а затем сильно ударила того по голове.
В момент, когда члены экипажа попытались остановить злоумышленницу, Диксон накинулась на них с кулаками, а также плюнула в лицо одной из пассажирок. Персоналу удалось повалить брыкающуюся женщину на пол и надеть на нее наручники, в которых дебоширка осталась на все шесть часов перелета.
В итоге женщину взяли под арест, нарушительнице грозит тюремное заключение.
Ранее сообщалось, что в июне буйная женщина, поведение которой вынудило компанию вызвать для сопровождения лайнера, на котором она летела, два истребителя, получила от авиакомпании большой штраф на сумму 85 000 фунтов стерлингов (94 500 евро).