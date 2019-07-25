Пьяная пассажирка покалечила восьмилетнего мальчика на борту самолета

ЧП произошло во время рейса Майами — Лондон. Спустя 20 минут после вылета 51-летняя Луиза Диксон начала проявлять агрессию и замахнулась на сидевшую сзади нее женщину. Помимо этого, агрессивная женщина кинула в восьмилетнего ребенка наполненную водой бутылку, а затем сильно ударила того по голове.

В момент, когда члены экипажа попытались остановить злоумышленницу, Диксон накинулась на них с кулаками, а также плюнула в лицо одной из пассажирок. Персоналу удалось повалить брыкающуюся женщину на пол и надеть на нее наручники, в которых дебоширка осталась на все шесть часов перелета.

В итоге женщину взяли под арест, нарушительнице грозит тюремное заключение.